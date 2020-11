Eurovision, Diodato vince il Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards

Stagione trionfale per Diodato. Il cantautore tarantino, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo col brano “Fai rumore” e designato per l‘Eurovision Song Contest 2020 cancellato dalla pandemia, si aggiudica anche il premio come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards, premi musicali organizzati dall’emittente multinazionale MTV e che quest’anno saranno assegnati – viste le restrizioni per la pandemia da Coronavirus – con una cerimonia online domenica 8 novembre.

Il cantautore, già vincitore del David di Donatello, ha superato nel voto online Elettra Lamborghini, Levante, Irama ed il rapper Random ed ha celebrato la vittoria con un divertente video sul suo profilo Instagram nel quale ringrazia i fans.

Degli altri candidati ‘eurovisivi’ in lizza, la polacca Margaret, in gara alle selezioni nazionali 2016 ed al Melodifestivalen 2018 e 2019, rivince in patria, mentre in Spagna è ufficialmente nato il fenomeno La La Love you.

La band, che gli eurofans più appassionati ricorderanno in gara alle selezioni spagnole 2009 con il brano rock “Dame un beso”, sta spopolando in rete dopo l’endorsement della ex eurostar Amaia ed ora ha vinto il Best Spanish Act.