Eurovision 2021, ecco i 24 semifinalisti in corsa per l’Estonia: ci sono cinque eurostars

La tv nazionale estone ha reso noti i nomi dei 24 artisti che concorreranno nella Eesti Laul, la selezione nazionale per l’Eurovision 2021. Per i fan del concorso ci sarà da divertirsi con la riscoperta di alcuni nomi già visti in concorso. Come previsto è il lizza il campione uscente, vale a dire Uku Suviste, designato per il 2020 col brano “What love is“, che a causa della cancellazione dell’edizione non ha avuto modo di gareggiare nel concorso. Ci riprova con “The lucky one”.

Altro nome noto, un vero e proprio big della musica estone è Koit Toome, due volte in concorso all’Eurovision, come solista nel 1998 con “Mere lapsed“ e in coppia con Laura Podlvere nel 2017 con l’iconica – ma poco fortunata – “Verona“. Ivo Linna è invece una vera e propria leggenda della musica estone: classe 1949, ha rappresentato l’Estonia nel 1996 insieme a Marija Liis Ilus con “Kaelakee Hääl”.In questa occasione accompagnerà il figlio Robert e la band dei Supernova.

Tanja ha invece rappresentato l’Estonia col brano “Amazing” nel 2014 mentre Juri Pootsmaan lo ha fatto nel 2016 con “Play“.

Le semifinali si terranno il 18 e 20 febbraio prossimi negli studi televisivi della tv estone, mentre la finale è programmata – nella speranza ovvia che le condizioni possano garantire un minimo di pubblico – per il 6 marzo alla Saku Suurhall, già sede dell’Eurovision Song Contest 2002.

Ecco di seguito la lista dei partecipanti nelle due semifinali

Uku Suviste – The Lucky One

Gram of Fun – Lost In A Dance

Tuuli Rand – Üks Öö

Jüri Pootsman – Magnus Melanhoolia

Redel – Tartu

Kéa – Hypnotized

Hans Nayna – One By One

Nika Marula – Calm Down

Andrei Zavakin & Pluuto – Wingman

Wiiralt – Tuuled

Helen – Nii Korgele

Koit Toome – We Could Have Been Beautiful

Karl Killing – Kiss Me

Egert Milder – Free Again

Rahel – Sunday Night

Sissi – Time

Alabama Watchdog – Alabama Watchdog

Kristin Kalnapenk – Find A Way

Tanja – Best Night Ever

Heleza – 6

Uku Aasma – Kaos

Suured Tüdrukud – Heaven’s Not That Far Tonight

Kadri Voorand – Energy

Ivo Linna, Robert Linna, Supernova- Ma ole siin