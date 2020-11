Junior Eurovision 2020, Sandra Gadelia per la Georgia. Ecco la lineup completa

Si completa il lotto dei partecipanti allo Junior Eurovision Song Contest 2020 che andrà in scena il 29 Novembre da uno studio della tv polacca a Varsavia. Mancava la Georgia e dopo molto tempo – il Covid ha ovviamente allungato tutto – è stata completata la finale nazionale che ha visto Sandra Gadelia, 10 anni, trionfare su altri 9 piccoli cantanti. Porterà in concorso il brano “You’re not alone”.

Nata e cresciuta a Tbilisi, Sandra Gadelia ha sempre avuto una grande connessione con la musica e attualmente si sta perfezionando per diventare una performer a tutto tondo. Per lei alcune esperienze nei concorsi nazionali.

Con il ritiro dell’Armenia e l’assenza dell’Italia, restano dunque confermati i 12 paesi in concorso in una edizione che si svolgerà con delle performances registrate in parte nei paesi di origine ed in parte nella stessa Varsavia e saranno assemblate sul modello di un normale show eurovisivo. L’evento andrà in onda da Varsavia, da dove sarà trasmesso anche l’interval act.

Ecco dunque di seguito paesi, cantanti e canzoni. I video li trovate nella playlist qui sotto, ad eccezione di quello georgiano, per il quale potete cliccare sul titolo.