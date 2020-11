Eurovision 2021: Ben Dolic conferma che non sarà in gara per la Germania

“Violent Thing” doveva essere la sua entry all’Eurovision Song Contest 2020 per la Germania. Il concorso, però, è stato cancellato per via della pandemia di Covid-19, e adesso, per chi sperava di vederne l’interprete in gara anche nel 2021, arriva una delusione.

Ben Dolic, infatti, non sarà a Rotterdam. Lo comunica lo stesso artista con un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram.

Ciao a tutti! Ho apprezzato ogni momento del viaggio eurovisivo e apprezzato chiunque abbia creduto in me e ci sia stato passo dopo passo! Questo sarà veramente un capitolo della mia vita che ricorderò sempre e al quale guarderò indietro! La mia carriera ha preso una direzione diversa! Sono cresciuto davvero tanto come artista e c’è ancora tanto che voglio raggiungere. Ho deciso di non partecipare all’Eurovision il prossimo anno! EE’ stata una decisione dura e difficile da prendere, ma la più giusta in questo momento nel tempo. Grazie a tutti per esser stati con me in questo bel viaggio e per avermi dato il vostro affetto e supporto! E per chi sarà scelto per rappresentare la Germania all’Eurovision 2021: ti auguro tutto il meglio dal profondo del mio cuore! Goditi il viaggio!

Si apre dunque la caccia al nuovo rappresentante del Paese che ha vinto per due volte il concorso, nel 1982 con Nicole e nel 2010 con Lena. Ben Dolic, va ricordato, era pronosticato nella top ten dalle scommesse dello scorso anno, prima che, il 18 marzo scorso, si decidesse di mettere in pausa per un anno tutta la macchina organizzativa.

L’ultimo risultato della Germania resta dunque il 25° posto con 24 punti (e nessuno al televoto) del 2019, in cui a presentarsi in gara furono le S!sters, con “Sister“. Le due cantanti, però, non erano sorelle: Laurita Spinelli e Carlotta Truman, infatti, avevano (e hanno tuttora) due parabole artistiche totalmente differenti l’una dall’altra.