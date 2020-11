Eurovision 2021: la suddivisione delle semifinali sarà la stessa dell’edizione cancellata

Nessun nuovo ‘allocation draw‘, nè alcun nuovo sorteggio delle semifinali: l’Eurovision Song Contest 2021 ripartirà da dove si era fermato quello cancellato dalla pandemia. Con gli stessi 41 paesi in concorso, le semifinali saranno quelle già stabilite lo scorso Gennaio. Resta confermata dunque la divisione come effettuata allora, con l’Italia che sarà chiamata a votare nella prima semifinale del 18 maggio e San Marino che si esibirà invece nella prima metà della seconda, il 20 maggio.

Per conoscere invece l’ordine esatto di uscita, che sarà composto dai broadcaster olandesi insieme alla EBU, bisognerà come sempre attendere la metà di Marzo 2021, quando si conosceranno esattamente tutti e 41 i motivi in concorso: saranno criteri squisitamente artistici e televisivi ad orientare, sulla base dell’allocazione di ciascun Paese nelle rispettive semifinali e relative metà, la composizione della scaletta.

Ecco di seguito quindi la suddivisione dei Paesi.

PRIMA SEMIFINALE (18 maggio, ore 21) – Votano anche Italia, Germania, Paesi Bassi

PRIMA METÀ

Macedonia del Nord

Bielorussia

Lituania

Svezia

Slovenia

Australia

Irlanda

Russia

SECONDA METÀ

Norvegia

Cipro

Croazia

Azerbaigian

Malta

Israele

Ucraina

Romania

Belgio

SECONDA SEMIFINALE (20 maggio, ore 21) – Votano anche Francia, Regno Unito, Spagna

PRIMA METÀ

Austria

Moldavia

Polonia

San Marino

Serbia

Islanda

Repubblica Ceca

Grecia

Estonia

SECONDA METÀ

Danimarca

Bulgaria

Svizzera

Finlandia

Armenia

Lettonia

Georgia

Portogallo

Albania