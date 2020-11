Eurovision 2021: Albania, ecco le canzoni del Festivali i Këngës 2020

Sono state rilasciate le 26 canzoni in gara nell’edizione 2020 del Festivali i Këngës, che, come vedremo, anche a causa delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria in tema di Covid-19 avrà dei risvolti molto particolari.

Questa la lineup del celebre concorso albanese, l’unico assieme al Festival di Sanremo all’interno delle selezioni nazionali per l’Eurovision Song Contest ad avere l’orchestra dal vivo:

Com’era già noto, l’assenza di Arilena Ara, la vincitrice del 2019, fa sì che avremo sicuramente un, o una, artista differente per l’Eurovision 2021.

All’interno della lineup ci sono due che il FiK l’hanno vinto in passato, Manjola Nallbani e Viktor Tahiraj. Il caso vuole che siano stati due dei tre vincitori del 1992, con la sola Nallbani che si è invece imposta anche nel 1993.

La giuria selezionatrice dei pezzi era formata da Agim Doçi, Alma Bektashi, Eugent Bushpepa (Albania 2018), Jonida Maliqi (Albania 2019) e Klodian Qafoku.

La particolarità risiede nel fatto che la competizione non si terrà al Palazzo dei Congressi di Tirana, ma, a causa delle restrizioni da Covid-19, nell’Italia Sheshi (Italia Square in inglese, più propriamente Piazza Italia in italiano). Jonida Vokshi, attrice, e Blendi Salaj saranno i due conduttori.

Le due semifinali e la finale dell’edizione numero 59 si terranno in un arco di tempo compreso tra il 17 e il 26 dicembre.