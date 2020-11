Sanremo 2021, il 17 dicembre l’annuncio dei Big. Sindaco e Rai: “Nessuno slittamento ad aprile”

Il Festival di Sanremo 2021 non cambia date. Almeno per ora. Il sindaco Alberto Biancheri, rispondendo alle domande dell’agenzia AskaNews, ha smentito le voci circolate in questi giorni di una richiesta pervenuta al comune di Sanremo per postiticipare ad Aprile la rassegna, già posizionata un mese più tardi rispetto al solito, vale a dire dal 2 al 6 marzo prossimi:

“Non c’è questa richiesta. Non so da dove sia uscita questa notizia. Stiamo lavorando con la Rai per avere il Festival nella prima settimana di marzo. Poi valuteremo con la Rai stessa come sarà la situazione a gennaio e decideremo. Per ora è confermato a marzo.”

Ulteriore conferma è arrivata da Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, che intervenendo all’evento Linecheck, è stato sollecitato sulla questione da Ernesto Assante, firma musicale del quotidiano Repubblica:

“Navighiamo a vista come tutti coloro che vivono su questo pianeta, ma per il momento è tutto confermato. […] Ci sono voci tutti i giorni sulle date di Sanremo e questo ci fa capire che il tema è al centro dell’attenzione. Ma non c’è nulla di nuovo: abbiamo messo il cappello sulla prima settimana di marzo, dal 2 al 6, e il cappello sta ancora lì.”

Si va avanti come da programma dunque. Il prossimo appuntamento da fissare sul calendario è quello di giovedì 17 dicembre, quando in diretta su Rai 1 andrà in onda una serata speciale dal teatro del Casinò di Sanremo nella quale si conoscerà l’intero cast del Festival.

Non ci sarà infatti soltanto la finale di AmaSanremo, i cui 10 finalisti (in queste settimane sono in onda le semifinali) si giocheranno 6 posti per la sezione Giovani, ma si conosceranno anche gli altri due giovani che usciranno dagli 8 finalisti già selezionati di Area Sanremo e saranno svelati tutti e 20 i Big: sarà fra questi che uscirà il rappresentante italiano per Rotterdam 2021. Come sempre sarà il vincitore del Festival oppure, in caso di rifiuto, un altro selezionato fra i restanti 19 dalla Rai “secondo propri criteri“.