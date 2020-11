Junior Eurovision Song Contest 2020: l’ordine di esibizione dei cantanti

Ha avuto luogo oggi la cerimonia di apertura dello Junior Eurovision Song Contest 2020, che apre ufficialmente le danze del concorso musicale dedicato ai giovanissimi, nel corso della quale è stato sorteggiato l’ordine di esibizione dei giovani cantanti.

Viki Gabor, vincitrice della scorsa edizione, ha sorteggiato l’ordine di uscita parziale dei cantanti in gara, e ha selezionato la Germania che romperà il ghiaccio nel Gran Finale e la Francia per chiudere lo spettacolo. Ala Tracz dalla Polonia si esibirà 6 °.

Subito dopo la cerimonia di apertura, la delegazione dell’emittente televisiva ospitante di quest’anno, TVP, si è riunita per completare l’ordine di esecuzione del concorso, che è stato approvato dal supervisore esecutivo Martin Österdahl dell’EBU.

L’ordine di marcia è il seguente:

Germania – Susan- Stronger with you Kazakistan- Karakat Bashanova – Forever Paesi Bassi – Unity – Best Friends Serbia – Petar Anicic- Heartbeat Bielorussia – Alina Pehtereva- Aliens Polonia – Ala Tracs – I’ll be standings Georgia – Sandra Gadelia – You’re not alone Malta – Chanel Monsigneur – Chasing sunsets Russia – Sofia Peskova – My new day Spagna- Soleà- Palante Ucraina – Oleksandr Balabanov -Vidkryvai (Open up) Francia- Valentina – J’imagine

Il Gran Finale dello Junior Eurovision Song Contest 2020, in diretta dalla Polonia, andrà in onda domenica 29 novembre alle 17 CET, e sarà possibile votare per i nostri giovani artisti preferiti come sempre su junioreurovision.tv a partire da venerdi alle 29. Ricordiamo che quest’anno l’Italia non prenderà parte al concorso a causa della pandemia da COVID-19, e che gli artisti si esibiranno tramite collegamento in diretta con le sedi delle televisioni nazionali.