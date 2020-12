Melodifestivalen 2021, si completa il cast: confermati Eric Saade, Jessica Andersson e The Mamas

Nel corso della giornata, la SVT ha annunciato i rimanenti nomi in gara alla prossima edizione del Melodifestivalen 2021, a completamento del cast che la tv aveva svelato nei giorni scorsi. Nessuna sorpresa vera e propria. Per l’ennesima volta, la testata giornalistica Aftonbladet aveva ampiamente anticipato tutto.

Ultimo nome ad essere annunciato quello di Eric Saade, che nel 2011 vinse con “Popular”, brano che poi gli valse la medaglia di bronzo all’Eurovision di Dusseldörf. Confermate anche The Mamas, vincitrici dello scorso anno rimaste a bocca asciutta. Tenteranno il bis, nella speranza di riuscire finalmente a calcare il palcoscenico dell’Eurovision 2021. Fra gli altri nomi Tusse da Swedish Idols e Jessica Andersson, in gara nel 2003 con i Fame.

A seguire, gli ultimi dieci partecipanti ed i rispettivi brani in gara:

19. THE MAMAS “In the middle” (E. Falvey, R. Stjernberg, J. Jansson)

20. JESSICA ANDERSSON “Horizon” (D. Kreuger, F. Kempe, M. Lindén, C. Holmström)

21. SANNEX ”All inclusive” (G. Svensson, H. Thorstensson)

22. CLARA KLINGENSTRÖM “Behöver inte dig idag” (C. Klingenström, B. Ljunggren, D. Lindgren Zacharias)

23. EFRAIM LEO ”Best of me” (E. Leo, C. Jakobsdotter, A. Björkegren, H. Gardarfve)

24. TUSSE “Voices” (J. Deb, L. Deb, J. Thörnfeldt, A. Wrethov)

25. JULIA ALFRIDA “Rich” (J. Alfrida, J. Jansson, M. Wehbe)

26. ALVARO ESTRELLA “Baila Baila” (A. Wrethov, L. Deb, J. Thörnfeldt)

27. KLARA HAMMARSTRÖM ”Beat of broken hearts” (D. Kreuger, F. Kempe, N.C. Matsson, A. Wijk)

28. ERIC SAADE ”Every Minute” (J. Thörnfeldt, L. Deb, J. Deb, E. Saade)