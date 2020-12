Eurovision 2021: presentato il logo, evoluzione di quello del 2020

Il nuovo logo dell’Eurovision Song Contest 2021, in programma all’Ahoy Arena di Rotterdam dal 18 al 22 maggio prossimi, è stato svelato tramite il sito ufficiale della competizione canora. Si tratta, per grande misura, di un’evoluzione di quanto già avevamo visto nel 2020.

Le modifiche, in particolare, riguardano i raggi della ruota delle nazioni, che diventano di lunghezza variabile in base alla distanza delle stesse da Rotterdam (o meglio, delle capitali), con vari accorpamenti legati all’area geografica. C’è anche una sfumatura interessante, con il blu che, scendendo, sembra lasciare il posto a delle tinte arancioni non chiaramente visibili, ma lasciate intuire.

Il logo è stato disegnato dalla Clever ° Franke, che spiega tramite il suo fondatore, Gert Franke:

Abbiamo esteso lo stile dallo scorso anno al 2021 e mantenuto gli elementi semplici, intelligenti, minimalisti e sperimentali, aggiungendo un tocco festivo per celebrare il ritorno dell’Eurovision Song Contest.

Così commenta Sietse Bakker, produttore esecutivo:

Il logo connette Rotterdam alle capitali di tutti i Paesi partecipanti, e simbolizza il ritrovarsi insieme, in qualunque forma. Mostra che siamo aperti a qualunque cosa i partecipanti vogliano offrire. L’Eurovision Song Contest continuerà il prossimo anno, in qualunque caso. Speriamo di poter accogliere i partecipanti, la stampa e i fan a Rotterdam a maggio: fisicamente se possibile, virtualmente se necessario. Grazie agli sviluppi riguardanti i vaccini e affidabili test rapidi, siamo ora cautamente ottimisti circa quello che può essere fatto responsabilmente a maggio. Tutta l’Europa ora ci sta guardando. Con creatività e decisione, ispirati dalla tipica resilienza di Rotterdam, sono convinto che tireremo fuori qualcosa di speciale da tutto questo.

Il logo dell’edizione 2020 aveva vinto due premi, a testimonianza della sua validità: un European Design Award (10.2 Brand Logo, Silver) e un Red Dot Design Award.