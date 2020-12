Eesti Laul 2021: presentati i 24 brani in gara. Ci riprova Uku Suviste.

Dopo i 24 protagonisti, svelati oggi i 24 brani in gara al prossimo Eesti Laul 2021, concorso canoro che selezionerà il rappresentante dell’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Tanti i volti noti al pubblico eurovisivo a partire dal vincitore della scorsa edizione: Uku Suviste.

Il 38enne, vincitore quest’anno con “What Love Is” ma non partito per i Paesi Bassi, riprova ad ottenere il diritto di rappresentare il suo paese con una nuova power-ballad, “The Lucky One” che porta la sua firma e quella di Sharon Vaughn, già autrice di diversi successi eurovisivi.

Uku Suviste non ha usufruito della “wild-card” offertagli dalla ERR (broacast organizzatore) per saltare la prima selezione tra i 156 brani presentati alla commissione musicale. Il produttore dell’evento e capo-delegazione Tomi Rahula aveva già spiegato come fosse stata una scelta dettata dalla qualità del brano proposto.

La canzone di Uku Suviste è davvero forte. Questa (canzone) mi piace di più rispetto a quella dello scorso anno.

Tra gli ex-rappresentanti della repubblica baltica all’Eurovision ci sono Koit Tomee (2017, con Laura Polvdere, e 1998), Jüri Pootsmann (2016), Tanja (2014) e Ivo Linna (1996, con Maarja-Liis Ilus). Già in gara lo scorso anno, ritorna anche Egert Milder con il brano “Free Again”.

Andiamo quindi a riepilogare i brani in gara, che potete ascoltare sul sito della ERR da oggi:

Alabama Watchdog – “Alabama Watchdog”

Andrei Zevakin & Pluuto – “Wingman”

Egert Milder – “Free Again”

Gram-Of-Fun – “Lost In A Dance”

Hans Nayna – “One By One”

Helen – “Nii Kõrgele”

Heleza – “6”

Ivo Linna, Robert Linna, Supernova – “Ma Olen Siin”

Jüri Pootsmann – “Magus Melanhoolia”

Kadri Voorand – “Energy”

Karl Killing – “Kiss Me”

Kéa – “Hypnotized”

Koit Toome – “We Could Have Been Beautiful”

Kristin Kalnapenk – “Find A Way”

Nika Marula – “Calm Down”

Rahel – “Sunday Night”

REDEL – “Tartu”

Sissi – “Time”

Suured tüdrukud – “Heaven’s Not That Far Tonight”

Tanja – “Best Night Ever”

Tuuli Rand – “Üks öö”

Uku Haasma – “Kaos”

Uku Suviste – “The Lucky One”

Wiiralt – “Tuuled”.

Come specificato nel nostro precedente articolo dedicato, le 2 semifinali andranno in onda il 18 e il 20 Febbraio dagli studi della ERR di Tallin, senza pubblico.

La finale rimane programmata per il 6 Marzo 2021 alla Saku Suurhall di Tallin, con la speranza di avere del pubblico in sala, rievocando le atmosfere dell’Eurovision Song Contest 2002 che si tenne nella stessa sede.