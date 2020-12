Sanremo 2021, un’altra eurostar si chiama fuori: niente liberatoria per Anna Oxa

Anna Oxa non sarà in gara a Sanremo 2021. Il suo nome associato alla rassegna era circolato nelle ultimissime ore, dato quasi per sicuro, ma è arrivata la smentita ufficiale da parte di Oxarte, lo staff dell’artista.

Parole che però lascerebbero intendere che il direttore artistico Amadeus possa effettivamente averla cercata e l’operazione avrebbe potuto andata in porto. Secondo quanto si apprende ed è riportato dal sito Oaplus, lo staff della cantante italo-albanese, l’ostacolo sarebbe rappresentato dal contenzioso che la Oxa ha tuttora in essere con la Rai dopo l’infortunio che la costrinse ad abbandonare, non senza polemiche, la trasmissione ‘Ballando con le stelle’ nel 2013:

“La signora Anna Oxa non parteciperà alla gara di Sanremo, perché non ha ricevuto la liberatoria ufficiale, da parte degli uffici legali, della RAI. L’ufficio legale RAI ha negato la firma sui contratti, perché l’artista non ha voluto rinunciare al risarcimento dell’infortunio, accaduto durante l’esibizione a ‘Ballando’ nel 2013”.

La Oxarte fa riferimento alla rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, riportata dopo una caduta durante l’esibizione, infortunio per il quale la cantante è ancora in causa con la tv di stato. Dopo Diodato quindi, un’altra ex partecipante eurovisiva italiana esce dal lotto dei possibili partecipanti.

Anna Oxa prese parte anche all’Eurovision 1989 in coppia con Fausto Leali col quale pochi mesi prima aveva vinto Sanremo col brano “Ti lascerò”: l’Italia si iscrisse fuori tempo massimo alla manifestazione in programma a Losanna e nonostante venne punita con l’esclusione dal sorteggio (allora integrale) e posizionata al primo posto, raccolse un ottimo nono posto con “Avrei voluto”.