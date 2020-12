Eurovision 2021: Croazia, Nina Kraljic e Tony Cetinski tra i 14 in corsa

Sono stati rilasciati i nomi dei 14 partecipanti alla Dora, che darà alla Croazia il rappresentante per l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. Non ci sarà Damir Kedzo, che avrebbe dovuto cantare all’Eurovision 2020 con “Divlji vietre“.

Questo l’elenco dei partecipanti con relativi autori.

Albina – Tick-Tock (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić)

– Tick-Tock (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić) Ashley Colburn & Bojan Jambrošić – Share The Love (I. Šjunca – A. Colburn / I. Škunca)

– Share The Love (I. Šjunca – A. Colburn / I. Škunca) Bernarda – Colors (B. Georgiev Milanov / B. Brunović)

– Colors (B. Georgiev Milanov / B. Brunović) Beta Sudar – Ma Zamisli (P. Martinjak)

– Ma Zamisli (P. Martinjak) Brigita Vuco – Noći Pijane (B. Vuco)

– Noći Pijane (B. Vuco) Cambi – Zaljubljen (M. Mirković)

– Zaljubljen (M. Mirković) Ella Orešković – Come This Way (S. Reljić Simba – E. Orešković)

– Come This Way (S. Reljić Simba – E. Orešković) Eric – Reci Mi (E. Vidović)

– Reci Mi (E. Vidović) Filip Rudan – Blind (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić)

– Blind (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić) Mia Negovetić – She’s Like a Dream (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes)

– She’s Like a Dream (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes) Nina Kraljić – Rijeka (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić)

– Rijeka (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić) Sandi Cenov – Kriv (S. Reljić Simba – Fayo)

– Kriv (S. Reljić Simba – Fayo) Toma – Ocean Of Love (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac)

– Ocean Of Love (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac) Tony Cetinski & Kiki Rahimovski – Zapjevaj, Sloboda Je! (K. Rahimovski)

Tra i ritorni spiccano due nomi: quello di Tony Cetinski (in duetto), tra i massimi esponenti della scena canora balcanica degli ultimi trent’anni e rappresentante croato all’Eurovision 1994, e quello di Nina Kraljic, che nel 2016 fu al 23° posto in finale, dopo esser stata scelta internamente, con “Lighthouse“.

Di scena anche l’ex vincitore dell’edizione croata di Idol, Bojan Jambrosic, che ce la fece nel 2008, e Mia Negovetic, che fu beffata da Damir Kedzo lo scorso anno, dal momento che erano pari in classifica, ma prevalse di pochissimo la volontà del pubblico.

La HRT si è inoltre cautelata nel caso in cui uno dei 14 sopracitati non dovesse essere disponibile per il concorso, nominando quattro “reserve acts”: