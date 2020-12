Eurovision 2021: Irlanda in gara ancora con Lesley Roy

Salgono a 22 gli artisti che dovevano essere in gara all’Eurovision Song Contest 2020 di ritorno nell’edizione 2021. All’Ahoy Arena di Rotterdam, dal 18 al 22 maggio prossimi, ci sarà infatti anche Lesley Roy, che avrebbe dovuto eseguire “Story of my life” in rappresentanza dell’Irlanda nel concorso cancellato per la pandemia di Covid-19.

L’annuncio è arrivato dalla RTE, la televisione nazionale irlandese; è stato riportato che gli ultimi tre mesi sono serviti all’artista per lavorare in studio sulla nuova canzone che porterà in gara per il Paese dei record, avendo vinto per sette volte l’Eurovision tra il 1970 e il 1996.

Si sa già che sarà una produzione internazionale a forti tinte svedesi: saranno coinvolti il produttore Lucas Hallgren (“She got me” di Luca Hänni, per capirci), il produttore ed autore Philip Strand, il suo gruppo Normandie (di Örebro), Emelie Eriksson e il duo di dj olandesi Deepend (Falco van den Aker e Bob van Ratingen)

Queste le parole di Lesley Roy:

E’ stato un vero peccato non aver potuto presentare Story of my life sul palco dell’Eurovision, ma se lo show non fosse mai stato cancellato questa nuova canzone non sarebbe mai esistita. Ho lavorato su nuovo materiale per tutto il tempo e questa era chiaramente la più forte tra tutte le demo. Credo sia ancora migliore di Story of my life, e che raggiungerà una più ampia platea. Sono semplicemente emozionata nel poter finalmente mettermi alla prova sul palco dell’Eurovision dopo mesi e mesi di lavoro, e non vedo l’ora di rivelare nuove informazioni sul nuovo pezzo nel nuovo anno.

Michael Kealy, capodelegazione irlandese, si esprime invece così:

Eravamo molto contenti di portare Lesley e Story of my life a Rotterdam quest’anno, perciò è stato un vero peccato che non sia potuto accadere. Ad ogni modo, la sua nuova canzone è catchy quanto la precedente, e non vedo l’ora di vederla esibirsi a Rotterdam nel prossimo maggio nella più grande platea musicale del pianeta.

Non è ancora noto quando sarà conosciuta la nuova entry dell’artista. L’ultimo risultato dell’Irlanda è anche il peggiore di sempre, il 18° e ultimo posto in semifinale di Sarah McTernan con “22” nel 2019.