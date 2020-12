Eurovision 2021: Serbia, Hurricane confermate ufficialmente

La notizia era nell’aria da tempo, ma soltanto pochi minuti fa è stata comunicata ufficialmente: le Hurricane torneranno a rappresentare la Serbia all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio.

Il trio formato da Sanja Vucic, Ivana Nikolic e Ksenija Knezevic avrebbe dovuto esibirsi all’Ahoy Arena già nell’anno che sta per finire, con “Hasta la vista“, ma la cancellazione del concorso ha impedito che ciò accadesse.

L’annuncio è stato dato tramite un simpatico botta e risposta tra l’account eurovisivo della RTS, la tv di Stato serba, e quello ufficiale della manifestazione, che hanno inscenato un breve dialogo come prodromo della conferma.

Sanja Vucic, 27 anni, di Krusevac, già non era nuova all’ambiente dell’Eurovision, poiché è stata la scelta serba per il 2016. A Stoccolma cantò “Goodbye (Shelter)“, chiudendo al 18° posto in finale. La maggior parte della sua fama si deve alla band ZAA, un mix di generi molto interessante.

Ivana Nikolic, 25 anni (ma sul palco ne avrà 26), di Nis, ha alternato la carriera musicale con quella da danzatrice, distinguendosi in entrambi i campi con successo. Vanta una collaborazione con l’artista rap bosniaco Jasmin Fazlic, che il pubblico conosce meglio come Jala Brat, compartecipante nell’ultima spedizione eurovisiva bosniaca sempre nel 2016.

Ksenija Knezevic, 24 anni (25 quando sarà in scena all’Ahoy Arena), ha anch’ella vissuto l’ambiente eurovisivo, ma da corista, e non per uno qualsiasi. Il padre della belgradese, infatti, è Nenad Knezevic, alias Knez, una celebrità in tutti i Balcani e interprete della valente ballad “Adio“, che portò al 13° posto il Montenegro nel 2015. Provò la carta europea anche nel 2013 con il trio Sky, ma il Beovizija non le sorrise.

La canzone delle Hurricane non è ancora stata resa nota, ma verrà scelta in un secondo momento. Al momento l’ultima partecipazione serba resta quella di Nevena Bozovic con “Kruna” (18° posto con 89 punti). Particolare curioso: l’artista faceva parte delle Moje 3 nel 2013, ed è tornata da solista. Sanja Vucic, andata per conto proprio nel 2016, ora torna in gruppo. Quando si dice i destini opposti e uguali.