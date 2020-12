Eurovision 2021: svelati i finalisti del 59° Festivali i Këngës

Con una nota sul sito ufficiale della manifestazione, sono stati rivelati i 18 finalisti dell’edizione 2020 del Festivali i Këngës, la cinquantanovesima, che designerà il rappresentante dell’Albania all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam dal 18 al 22 maggio.

Di seguito i nomi dei finalisti e le loro canzoni:

Anxhela Peristeri – Karma

Devis Xherahu – Peng

Era Rusi – Zjarri im

Evi Reçi – Tjerr

Festina Mejzini – Kush je ti dashuri

Florent Abrashi – Vajzë

Gigliola Haveriku – E lirë

Gjergj Kaçinari – Më jep jetë

Inis Neziri – Pendesë

Kamela Islamaj – Kujtimet s’kanë formë

Kastro Zizo – Vallja e jetës

Mirud – Nëse vdes

Orgesa Zaimi – Valixhja e kujtimeve

Rosela Gjylbegu – Vashëzo

Sardi Strugaj – Kam me t’ba me kajt

Viktor Tahiraj – Nënë

Wendi Mancaku – Ves I shpirtit im

Xhesika Polo – Më mbron

Ieri sera, dei 25 artisti è stata mostrata la prima esibizione; questa sera, invece, gli stessi eseguiranno la loro canzone in versione acustica, mentre domani ci sarà la finale.

Va ricordato che le performance sono state registrate in precedenza, per diversi motivi. I principali, oltre agli effetti della pandemia di Covid-19, sono legati al fatto di trovarsi non nel solito Palazzo dei Congressi di Tirana, sede storica dell’evento, ma in Piazza Italia, e oltretutto all’aperto, naturalmente senza pubblico.

E’ possibile rivedere l’intera prima serata attraverso il canale YouTube della RTSH, che l’ha trasmessa a questo link. Chiunque riuscirà a vincere andrà per la prima volta a rappresentare il proprio Paese all’Eurovision.

Tra i partecipanti alla finale, sono cinque coloro che avevano già preso parte al concorso nel 2020: si tratta di Devis Xherahu, Kamela Islamaj, Wendi Mancaku, Kastro Zizo ed Era Rusi. Quest’ultima era stata la migliore del gruppo, avendo ottenuto il quinto posto nell’edizione caratterizzata dalla vittoria di Arilena Ara e da un certo numero di polemiche.