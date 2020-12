Eurovision 2021: Anxhela Peristeri con “Karma” è la scelta dell’Albania

È Anxhela Peristeri la vincitrice del Festivali i Këngës 59 con il brano “Karma”.

La cantante rappresenterà l’Albania all’Eurovision Song Contest 2021.

Nata a Korçë trentaquattro anni fa, Anxhela Peristeri non è una nuova leva della musica albanese, bensì una voce nota del panorama con molta esperienze alle spalle.

Già nel lontano 2001 prese parte al tradizionale Festivali i Këngës, senza successo, con il brano “Vetëm ty të kam”. Ha inoltre più volte gareggiato nell’altro contest di rilevanza nazionale in Albania, il Kënga Magjike, vincendolo nel 2017 con “E Çmendur”.

“Karma” è il primo brano ufficializzato per l’Eurovision 2021. Dopo tre serate consecutive, il festival albanese, ispirato al nostro Sanremo, si è concluso con la vittoria della Peristeri, seguita sul podio da Festina Mejzini con “Kush je ti dashuri” e Sardi Strugaj con “Kam me t’ba me kajt“.

A sancire il trionfo di Anxhela Peristeri una giuria di sette elementi formata dal poeta Prec Zogaj, il tenore Rame Lahaj, il compositore Robert Radoja, il musicologo Vasil Tole, la compositrice Zana Shuteriqi e due membri dello staff della rete albanese RTHS rimasti anonimi.

La finale del Festivali i Këngës 59 ha visto in gara 18 artisti, selezionati tra i 25 concorrenti che hanno preso parte alle semifinali.

A differenza degli scorsi anni, a causa della pandemia di Covid-19 e le conseguenti direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del governo albanese, il festival si è svolto all’aperto, da piazza Italia a Tirana.

Per lo stesso motivo è mancato un elemento essenziale del Festivali i Këngës: l’orchestra dal vivo. I cantanti si sono esibiti su base musicale, con l’accompagnamento sul palco di non più di sei persone.

Ma il cambiamento maggiore è stato senza dubbio l’abbandono della diretta a favore dello show pre-registrato. Le tre serate di gara sono state registrate la scorsa settimana, e andate in onda sulla tv albanese (RTSH 1) il 21, 22 e 23 dicembre.

L’Albania si esibirà nella seconda semifinale dell’Eurovision 2021 in programma il 20 maggio del prossimo anno.