Eurovision 2021, i candidati per la Lituania: confermata la finale diretta per The Roop

Ufficiali i partecipanti dell’edizione 2021 di “Pabandom is Naujo”, la selezione nazionale lituana per l’Eurovision. Sono 23, dei quali 22 si giocheranno l’accesso in finale, alla quale sono ammessi direttamente The Roop, i campioni in carica e designati lo scorso anno per l’edizione cancellata dalla pandemia.

Fra loro ci sono altri due nomi noti al pubblico eurovisivo, Vilija Mataciunaite, col nome d’arte di Sunday Afternoon, che ha già rappresentato la Lituania nel 2014 col brano “Attention” ed Evelina Sasenko, finalista nel 2011 con “C’est ma vie”. Fra gli altri nomi spiccano Thomas Tumosa e Martyna Jezepčikaitė (da X Factor Lituania).

Ecco i partecipanti:

Aistė Brokenleg

Aldegunda

Donata Virbilaitė

Evelina Sašenko

Evita Cololo

Gabrielė Goštautaitė

Gabrielius Vagelis

Gebrasy (Audrius Petrauskas)

Gintarė Korsakaitė

Martyna Jezepčikaitė

Milita Daikerytė

Cosmic bride (Natalja Chareckaja)

Norbert / Norbe

Rapolas Meškauskas

Thomas Tumosa

Titas and Benas

Sunday Afternoon (Vilija Matačiūnaitė)

Voldemaras Petersonas

Be U

The Roop

Twosome

UnoBand

Black Spikes and Indre Launikonyte

L’evento si snoderà attraverso quattro show con partenza il 16 gennaio e conclusione il 6 febbraio alle ore 20. A decidere i qualificati saranno ogni volta il televoto ed una giuria diversa per ogni turno, con peso pari al 50% . La Lituania si esibirà nella prima metà della prima semifinale, martedì 18 maggio alle ore 21.