Sanremo 2021, idea anti-Covid: pubblico, cantanti e cast in quarantena su una nave

Un pubblico ‘selezionato’ e l’intero cast, quindi compresi i 26 cantanti in gara, in quarantena dentro una nave da crociera, per garantire la realizzazione del Festival di Sanremo 2021 col pubblico nell’Ariston. Una ‘bolla’ festivaliera sul modello di quella realizzata dalla NBA.

L’idea, anticipata dal sito Dagospia e ripresa dall’Ansa sarebbe nata da una idea della Rai a Costa Crociere: al momento è solo una ipotesi, anche perchè di questo e degli ospiti se ne riparlerà a gennaio inoltrato ma al momento sembra questa l’idea più plausibile per trovare spazi a prova di regole sanitarie covid per i camerini degli artisti, evitando quelli troppo angusti del teatro cittadino e consentire un giusto afflusso di pubblico all’Ariston, che può contenere fino a 1000 posti seduti.

Il progetto sarebbe una sorta di canto del cigno di Antonio Marano, direttore di Rai Pubblicità destinato a passare la mano in questi giorni per un nuovo ruolo nella fondazione Milano-Cortina in vista delle Olimpiadi invernali. L’idea è quella di effettuare tamponi preliminari a 300 o 400 persone ed a tutto il cast e poi portarli sulla Costa Smeralda ancorata al porto di Sanremo.

Pubblico e artisti rimarrebbero chiusi e protetti fino al 2 marzo, data di inizio del Festival. Al momento del via gli ospiti verrebbero imbarcati sui tender e accompagnati al porto e da lì, con autopulmini al teatro Ariston. Un’idea che troverebbe anche il favore della città, perché permetterebbe di richiamare l’attenzione sul suo porto.

Resterà invece operativo il Palafiori, a poche centinaia di metri dall’Ariston, che ospiterà lo staff tecnico, i discografici, le sale stampa, il presidio delle radio e i programmi del daytime in collegamento da Sanremo.

Sarebbe confermato anche l’evento Tra il Palco e la città, con il palco di piazza Colombo, da dove partirà il lungo red carpet fino all’Ariston che negli anni scorsi ha ospitato diverse performance degli ospiti del Festival e dove il pubblico, con nuove regole antiassembramento, potrebbe assistere più numeroso agli show.

Il Dopofestival dovrebbe invece tenersi, sempre con le debite precauzioni di sicurezza, quindi tamponi e distanziamento, al Teatro del Casinò.