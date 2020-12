Sanremo 2021: Elodie co-conduttrice, Achille Lauro e Ibrahimovic ospiti fissi

Mancano oltre due mesi al varo (è il caso di dirlo, visti gli ultimi rumor sul pubblico quarantinato su una nave) dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo.

Dopo aver scoperto i nomi dei 26 Big in gara, è ora il momento di iniziare a costruire, tassello dopo tassello, la grande fotografia dell’evento che vedremo sul palco dal 2 al 6 marzo prossimi.

Di queste ore alcune conferme certamente apprezzate dal pubblico e dagli estimatori della kermesse.

Elodie, che proprio pochi mesi fa era in gara al Festival con la sua iconica “Andromeda”, sarà di nuovo all’Ariston in un’altra veste, quella di co-conduttrice in una delle cinque serate di gala.

Un riconoscimento di prestigio per la cantante, sempre più icona di stile, che ha visto schizzare alle stelle la sua popolarità negli ultimi due anni, a suon di dischi di platino e passaggi in radio.

Tornerà poi Achille Lauro, al suo terzo Festival di Sanremo consecutivo. Il cantante, che ha fatto parlare tutta Italia con le dissacranti performance di “Me ne frego”, è pronto a mettersi di nuovo in gioco come ospite fisso.

Offrirà al pubblico, ogni sera, un’esibizione diversa (o quadri, come li ha definiti il direttore artistico e conduttore Amadeus).

📺 @AchilleIDOL ed @Elodiedipa saranno a #Sanremo2021. Lo conferma Amadeus: "#Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sara' co-conduttrice per una sera. #AchilleLauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri". — RTL 102.5 (@rtl1025) December 29, 2020

Ai nomi dei due artisti si aggiunge quello di uno sportivo: il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese, tornato in Italia in gran stile dopo una breve parentesi negli States, sarà in Liguria per ogni serata del Festival di Sanremo. Ignoto ancora il suo ruolo.

Una presenza che incuriosirà i tanti appassionati di calcio, e potrebbe stupire il pubblico generalista, dato che Zlatan ha spesso dimostrato di essere un personaggio sopra le righe e molto ironico fuori dal campo di gioco.

📺⚽️ "Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque serate di #Sanremo2021 di @Ibra_official". L'annuncio di #Amadeus. — RTL 102.5 (@rtl1025) December 29, 2020

