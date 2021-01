Eurovision 2021: Grecia, “Last Dance” è il titolo della canzone di Stefania

E’ stato annunciato il titolo della canzone che Stefanìa, in gara per la Grecia all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam dal 18 al 22 maggio, porterà in gara. Si tratta di “Last Dance“, che verrà presentata nel mese di marzo.

L’artista diciottenne nativa di Utrecht (Paesi Bassi), già rappresentante olandese allo Junior Eurovision nel 2016 e prima ancora facente parte del team di Marco Borsato in The Voice Kids, si avvale dello stesso team che l’aveva supportata nel 2020.

Con lei, infatti, ci sono il “santone” eurovisivo Dimitris Kontopoulos, autore di non meno di 11 canzoni eurovisive (comprese “Superg!rl” e “Prison” della moldava Natalia Gordienko, che il palco non l’hanno mai visto causa Covid-19), e Sharon Vaughn, che invece ne ha firmate quattro, tra cui c’era anche “What love is” dell’estone Uku Suviste in quota 2020.

Secondo quanto riportato da eurovisionfun.com, che ha potuto avere accesso all’ascolto del pezzo, si tratta di una riflessione su quanto accaduto nell’ultimo anno con particolare riferimento al vissuto dei giovani.

La registrazione conclusiva sarà effettuata domenica 10, mentre il rilascio sarà effettuato a inizio marzo, in una finestra usuale per tantissimi in connotazione eurovisiva. Ci sarà un aiuto da parte del direttore creativo Fokas Evangelinos e del direttore (senz’altri appellativi) Kostas Karydas.

La Grecia partecipa ininterrottamente all’Eurovision Song Contest fin dal 1974, ma le migliori soddisfazioni le ha avute tra il 2001 e il 2008 con tre terzi posti e, nel 2005, il picco della vittoria di Helena Paparizou con “My Number One“. Nel 2019, Katerine Duska ha interpretato “Better Love”, classificandosi al 21° posto con 74 punti. Da quando esistono le semifinali, e cioè nel 2004, soltanto in due occasioni il Paese ellenico non si è qualificato per l’atto conclusivo, nel 2016 e nel 2018.

Stefania Liberakakis (questo il nome completo dell’artista), in particolare, canterà nella seconda semifinale in programma giovedì 20 maggio.