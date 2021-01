Gianluca Ginoble (Il Volo) positivo al Covid-19 insieme al fratello

Gianluca Ginoble e il fratello sono risultati positivi al Covid-19. La comunicazione arriva direttamente dal più giovane dei tre componenti del trio vocale Il Volo, tramite i propri social network.

Questo il messaggio del rosetano, nonché unico baritono dei tre (Ignazio Boschetto e Piero Barone sono i tenori del trio):

Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene. Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia.

I tre non sono i primi legati all’Eurovision in chiave Italia ad esser stati infettati dal coronavirus che sta infestando il pianeta: nello scorso ottobre fu infatti colpita anche Nina Zilli, che fu in gara a Baku nel 2012 con “L’amore è femmina (Out of Love)“. Il suo messaggio fu per certi versi simile a quello rilasciato da Ginoble, in tema di appello al buonsenso per evitare che il virus si diffonda più di quanto si è ormai già diffuso.

Anche Iva Zanicchi, interprete di “Due grosse lacrime bianche” nel 1969, è stata toccata dal Covid-19 a novembre e per questo motivo è anche finita in ospedale (per fortuna uscendone).

Il Volo, al di là dei successi discografici, vantano due partecipazioni al Festival di Sanremo, una nel 2015 con “Grande Amore” e l’altra nel 2019 con “Musica che resta“. Nella prima occasione la vittoria schiuse le porte dell’Eurovision Song Contest di Vienna, dove arrivò il terzo posto (nonché il primo al televoto). Terzo posto che, peraltro, fu quello raccolto all’Ariston nel 2019 dietro a Mahmood con “Soldi” e a Ultimo con “I tuoi particolari“.