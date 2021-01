Eurovision 2021, ufficiali i nomi dei primi finalisti in Norvegia: i KEiiNO tornano in gara

NRK, la tv pubblica norvegese, ha comunicato oggi alcuni dei partecipanti dei Melodi Gran Prix 2021, la selezione con cui la Norvegia elegge il proprio rappresentante all’ Eurovision Song Contest che si terrà a Rotterdam i prossimi 18, 20 e 22 maggio.

Sono stati infatti comunicati i nomi dei sei artisti già qualificati per la finale del festival norvegese che si terrà il 20 febbraio. Tra questi figurano i KEiiNO, il trio vincitore del Melodi Gran Prix 2019 che ha rappresentato la propria nazione, con ‘Spirit in The Sky’, all’Eurovision Song Contest dello stesso anno a Tel Aviv.

I KEiiNO sono anche noti per essere stati i vincitori del televoto di questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Tuttavia, non convinsero molto le giurie nazionali, da cui vennero penalizzati, e si fermarono poi al sesto posto.

Quest’anno i KEiiNO prenderanno parte al festival norvegese con il brano ‘Monument’ che sarà rilasciato proprio questo venerdì. Di seguito l’elenco completo dei sei artisti già qualificati per la finale del Melodi Gran Prix 2021:

KEiiNO – ‘Monument’

Atle Pettersen – ‘World on Fire’

TIX – ‘Ut Av Mørket’

Stavangerkameratene – ‘Barndomsgater’

Kaja Rode – ‘Feel Again’

Rein Alexander – ‘Eyes Wide Open’

Il Melodi Gran Prix 2021prevede in tutto sei serate e inizierà già sabato 16 gennaio con la prima serata, fino ad arrivare alla finale di sabato 20 febbraio. Ad ogni serata prenderanno parte quattro artisti, ma solo uno di loro riuscirà a guadagnare un posto in finale e ad unirsi ai sei artisti prequalificati. Saranno presentate durante le serate anche le sei canzoni già qualificate per la finale.

Inoltre, il giorno dopo la quinta serata, NRK, comunicherà, tra gli artisti eliminati, il vincitore della WildCard per la finale del Melodi Gran Prix che si guadagnerà l’ultimo posto disponibile. In finale avremo, dunque, 12 artisti: i sei prequalificati, i vincitori delle prime cinque serate e il vincitore della WildCard.

Di seguito invece i quattro artisti che prenderanno parte alla prima serata del festival:

Stina Talling – ‘Elevate’

Jorn – ‘Faith Bloody Faith’

Blåsemafian – ‘Let Loose’

Beady Belle – ‘Playing With Fire’

Tutti gli spettacoli si terranno nell’arena H3 di Fornebu, località vicino Oslo e, a causa della pandemia di Covid-19, tutto avverrà senza pubblico.