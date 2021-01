Eurovision 2021, il 30 Gennaio la serata di selezione francese “C’est vous qui décidez”

Andrà in scena sabato 30 gennaio alle ore 21.05 su France 2 “Eurovision France, c’est vous qui décidez!“, lo show con cui la Francia selezionerà l’artista che la rappresenterà sul palco di Rotterdam nella finale dell’Eurovision 2021 il prossimo 22 maggio. L’annuncio è stato dato sulla pagina ufficiale dell’evento, gestita dalla tv pubblica francese.

A giudicare i 12 artisti in gara, sarà un sistema misto. Dapprima sarà il solo televoto ad effettuare una scrematura dei cantanti, facendoli scendere a sette. A questo punto entrerà in scena un panel di dieci giurati.

Ci saranno l’ultima vincitrice francese (1977) Marie Myriam; l’ultimo ad aver portato la Francia in top 10, ovvero Amir (2016, sarà il presidente di giuria); Natasha St.Pier, cantante e conduttrice, quarta nel 2001 con “Je n’ai que mon âme”; Il campione in carica dell’Eurovision Duncan Laurance; la cantautrice Chimène Badi, oltre tre milioni di dischi venduti in Francia; il cantautore jazz Andrè Mnoukian, ex giudice di Nouvelle Star; l’ex miss Europa Elodie Gossuin, spokesperson francese all’Eurovision; l’attrice Michèle Bernier, l’attore e cantante Agustín Galiana e lo stilista Jean Paul Gaultier, più volte coinvolto nella rassegna eurovisiva.

La giuria sceglierà un ottavo superfinalista fra i tre esclusi e poi sarà coinvolta, con peso del 50% insieme al pubblico nella decisione finale.

Di seguito cantanti, canzoni. In basso, trovate il video con in sequenza tutte le canzoni

21 Juin Le Duo- “Peux-tu me dire?

Ali – “Paris me dit”

Amui- “Maeva”

Andriamad- “Alleluia”

Barbara Pravi – “Voilà”

Casanova – “Tutti”

Cephaz- “On a mangé le soleil”

Juliette Moraine – “”Pourvu qu’on m’aime”

LMK- “Magique”

Philippine – “Bah, non”

Pony X – “Amour fou”

Terence James- “Je T’Emmènerai Danser”