Ecco “The Track”, la nuova grafica dell’Eurovision Song Contest 2021

Si chiama “The Track”, un’insieme di fasci uniti che riprendono i colori dei paesi in gara, la nuova grafica per il prossimo Eurovision Song Contest 2021. Queste linee si intrecciano e formano un percorso che si ripete all’infinito dove cambiano le tonalità di colore ma non la forma romboidale.

Un’assaggio lo si aveva avuto nel video promozionale di inizio anno dei broadcaster NPO/NOS/AVROTROS con Duncan Laurence, vincitore dell’ESC 2019, intitolato “Let’s Open Up, Again” che narrava la loro visione per il 2021; ora il nuovo design dell’Eurovision Song Contest 2021 è stato reso pubblico sul sito ufficiale della manifestazione.

Come per i precedenti logo e design l’opera è stata realizzata dall’agenzia CLEVER°FRANKE a cui si sono affiancate le compagnie di produzione creativa digitale MediaMonks e NEP per la modellizzazione della grafica per le diverse piattaforme.

L’idea del nuovo design riprende le linee del logo dell’evento, una versione rinnovata di quello disegnato per lo scorso anno, e s’ispira anche ai giochi di prospettive dello stage dell’Eurovision Song Contest progettato per il 2020 dallo scenografo tedesco Florian Wieder.

La palette dei colori è la stessa dello scorso anno con qualche minima differenza. Essa si basa sui colori delle bandiere dei 41 paesi partecipanti, perciò si tratta principalmente colori primari, ai quali si aggiungono un verde chiaro brillante, rosa e viola che, nelle intenzioni dei designer, enfatizzano l’atmosfera festosa.

Impressi nei vari fasci colorati, fanno capolino anche 6 pattern grafici che richiamano sei elementi chiave dei Paesi Bassi: paesaggi, acqua, ponti, campi, creatività e resilienza.

Questo nuovo design caratterizzerà le animazioni dei video che verranno caricati sui social, il merchandise online, la cartellonistica pubblicitaria e gli spot televisivi ma anche i tram che circoleranno nella città di Rotterdam nei prossimi mesi.