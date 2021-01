Sanremo 2021: confermata la settimana 2-6 marzo, niente rinvii

Come ormai da settimane, la Rai si trova obbligata a dover ribadire una volta di più quanto già chiarito in numerose occasioni: di rinvio del Festival di Sanremo non se ne parla, nonostante tutte le voci circolate nei giorni scorsi.

Il Festival resta dunque programmato nella settimana dal 2 al 6 marzo: a comunicarlo ci pensa una nota rilasciata da Viale Mazzini e rilanciata dall’ANSA.

Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston.

Rimane dunque all’ordine del giorno la volontà di far entrare un numero limitato di persone ad assistere alle svariate decine di esibizioni che si susseguiranno nell’arco dei cinque giorni sanremesi, tornati a una collocazione che, fino a tutti gli Anni 2000, era diventata del tutto usuale.

Saranno 26 gli artisti in gara nell’edizione condotta da Amadeus, che per il secondo anno consecutivo sarà al timone della kermesse. L’edizione 2020 è andata a Diodato con “Fai rumore“.

Partecipano non meno di tre ex vincitori: Francesco Renga, che trionfò nel 2005 con “Angelo“, Arisa, vittoriosa sia tra i Giovani nel 2009 con “Sincerità” che tra i Big nel 2014 con “Controvento“, ed Ermal Meta, primo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“.

Due invece gli ex rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest, anche quest’anno destinazione finale del vincitore del Festival: oltre allo stesso Ermal Meta, c’è Francesca Michielin, in gara insieme a Fedez per una reunion artistica dopo l’accoppiata “Cigno nero“-“Magnifico” del 2013 e 2014.