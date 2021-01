Eurovision 2021: Vasil riconfermato per la Macedonia del Nord

Si arricchisce di un nuovo elemento la lista degli artisti che avrebbero dovuto gareggiare all’Eurovision 2020 e che sono stati riconfermati per l’edizione 2021 di Rotterdam, in scena all’Ahoy Arena dal 18 al 22 maggio.

Vasil, nome di battesimo e d’arte di Vasil Garvanliev, rappresentando la Macedonia del Nord sarà dunque il 22° scelto per l’edizione annullata causa pandemia di Covid-19 che riprenderà in mano il suo percorso eurovisivo nel prossimo maggio.

L’annuncio arriva tramite il suo account Instagram, dal quale peraltro campeggia la prossima uscita dell’album SudBina. Queste le sue parole:

Raramente nella nostra vita ci capita non una, ma tre chance di rendere realtà i nostri sogni. Nel 2019 sono stato orgogliosamente al fianco di Tamara, nel 2020 ho dedicato tutto a “You“ma il Covid ha detto di no! Nel 2021 sto usando il mio viaggio e la mia storia personale per mettere il mio cuore al centro delle vostre mani attraverso la mia voce. Non smettete mai di credere, sognare e combattere per quello che volete nella vita. I sogni diventano davvero realtà! Sono grato per il vostro continuo supporto e non vedo proprio l’ora di condividere quello che stiamo pianificando come team macedone. Sarà bene che siate pronti per questo!