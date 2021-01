Edsilia Rombley: “L’Eurovision 2021 non sarà nella forma originale”. Si decide a metà aprile

Si rincorrono numerose le voci relative alla presenza o meno di pubblico all’Eurovision Song Contest 2021, in programma a Rotterdam dal 18 al 22 maggio in quel dell’Ahoy Arena e del quale è stato assicurato pienamente lo svolgimento, dopo la cancellazione dell’edizione 2020.

Tali voci sono alimentate dalle dichiarazioni di numerose personalità interne al concorso stesso e all’organizzazione. Quel che è certo, tuttavia, è che uno dei quattro scenari ipotizzati dall’EBU, chiamato per semplicità scenario A, non sarà utilizzato.

Come ha dichiarato alla radio nazionale NPO Radio 1 Edsilia Rombley, già rappresentante del Paese nel 1998 e nel 2007 e co-conduttrice per il 2021, la situazione è questa:

Penso che possiamo tranquillamente escludere la possibilità che questo sia un festival come quello organizzato negli scorsi anni. Dobbiamo aspettare e vedere come si sviluppa la pandemia. Lo scorso anno abbiamo provato che è possibile farcela, in una certa maniera, e quest’anno faremo una combinazione di tutto ciò.