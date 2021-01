Sanremo 2021. Amadeus al Corriere: “O il pubblico (di figuranti) o niente”

Sempre più bollente l’atmosfera intorno al prossimo Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo come confermato dalla RAI il 18 gennaio.

Eppure, a poco più di un mese dall’inizio della manifestazione e anche a pochi giorni dall’inizio delle prove dei 26 artisti con l’orchestra, continuano gli scontri di vedute tra il Comune di Sanremo, la Prefettura di Imperia e l’ASL che ribadiscono l’impossibilità di poter avere il pubblico in sala, e Amadeus, forte del sostegno della RAI, per nulla intenzionato a rinunciarvi in nome dello spettacolo.

In questo scenario di grande confusione hanno destato particolare scalpore le dichiarazioni del conduttore del Festival al Corriere della Sera:

Intorno al Festival da 70 anni a oggi è sempre stato costruito uno spettacolo. Se in una partita di calcio mi togli il pubblico, mi levi le porte, riduci a 8 i giocatori e il pallone sì ma sgonfio, forse è meglio rimandare la partita.

Amadeus ha ribadito dunque la volontà di avere il pubblico in platea (mentre la galleria dell’Ariston rimarrà chiusa) garantendo che, con le dovute misure di sicurezza, si possa arrivare a 380 persone. Esse parteciperebbero in qualità di figuranti dunque “parte integrante dello spettacolo nel rispetto del DPCM”.

Ha continuato ricordando la riuscita di AmaSanremo e Sanremo Giovani (dove, a onor di cronaca, di pubblico in sala non ve n’era) e l’intenzione di non optare per un nuovo slittamento del Festival in primavera, piuttosto tutto rinviato al 2022:

Io sono sempre stato chiaro o Sanremo si fa in sicurezza — perché la salute viene al primo posto — oppure non si fa. […] Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo devono volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022. […] Il Festival blindato non serve a niente, non è uno spettacolo televisivo, passerebbe alla storia per il Sanremo del Covid, per il Sanremo della desolazione.

Sottolineare che il Festival sia uno show televisivo, per il conduttore funge anche da risposta alle proteste del mondo discografico e dello spettacolo, già in ginocchio a causa della chiusura di cinema e teatri, ora sbigottito, anche per voce di Enzo Mazza (a capo di FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana), di fronte a questa ostinata voglia di aprire al pubblico.

Alle parole pesanti, che suonano come un ultimatum, del conduttore, ha fatto seguito nel tardo pomeriggio un comunicato della RAI che cerca di buttare acqua sul fuoco rassicurando sull’effettivo svolgimento del Festival:

La Rai e il Direttore Artistico del Festival di Sanremo stanno lavorando insieme da mesi alla 71esima edizione, avendo come primo obiettivo la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte. I protocolli sanitari prevedono ovviamente all’interno del Teatro Ariston le regole che sono state applicate nel pieno rispetto delle normative previste dai vari DPCM e che continuano a garantire livelli di sicurezza adeguati a tutti i programmi televisivi. […] Il Festival di Sanremo è un appuntamento importante per la Rai, per il suo pubblico e per l’industria musicale, tra i settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in linea con l’impegno che l’Azienda sta portando avanti da marzo scorso per moltiplicare la propria offerta sulle varie piattaforme mettendosi a disposizione di tutto il mondo dello spettacolo. L’Azienda ringrazia i dipendenti e il Direttore Artistico che stanno lavorando senza risparmio di energie a questa particolare edizione.

Tornando alle ultime battute dell’intervista, Amadeus ha poi commentato come non sia del tutto tramontata l’ipotesi della quarantena per gli artisti in una nave da crociera. Confermata anche la presenza in riviera dei giornalisti (piccola rappresentanza) che saranno chiamati a votare nella serata di venerdì e annunciata la presenza di Matilda De Angelis come co-conduttrice.

Classe 1995, l’attrice bolognese salita alla ribalta per la serie “The Undoing” e il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” si aggiunge ad Elodie, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.

Infine, rimane ancora il dubbio: pubblico sì o pubblico no? Nel mezzo di questa bufera sanremese un’indicazione su come muoversi la forniscono gli organizzatori dell’Eurovision Song Contest 2021 che, nel frattempo, hanno già scartato l’opzione A con il pubblico delle grandi occasioni.