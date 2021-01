Eurovision 2021: ufficiale Natalia Gordienko in gara per la Moldavia

Era nell’aria da mesi ma ieri, con un comunicato stampa in tarda notte, è arrivata la conferma: Natalia Gordienko sarà in gara per la Moldavia al prossimo Eurovision Song Contest 2021.

La scelta della broadcast TRM di selezionare internamente l’artista arriva dopo che i piani per organizzare una nuova finale nazionale sono andati in fumo a causa delle normative anti-Covid vigenti nel paese.

Il governo moldavo infatti ha imposto un limite di 50 persone per qualsiasi evento svolto al chiuso, numero che non consentirebbe la presenza in contemporanea di tutto il personale necessario.

Perciò in virtù della vittoria nella competizione nazionale lo scorso anno, la 32enne di Chisinau prenderà, finalmente, parte per la seconda volta in carriera all’Eurovision Song Contest. Aveva già rappresentato la Moldavia nel 2006 ad Atene in duetto con Arsenium e Connect-R. Portarono in gara “Loca” terminando in 20° posizione finale.

Non rivelata la data di pubblicazione della canzone che la Gordienko porterà in gara a Rotterdam. La entry con la quale aveva vinto il “Finala Nationala 2020” e che avrebbe dovuto cantare allo scorso Eurovision, “Prison”, portava le firme del cosiddetto “Dream Team” dietro anche a “Scream” di Sergey Lazarev, terzo all’ESC 2019.

Questo gruppo di autori è composto da Sharon Vaughn, Dimitris Kontopoulos e Philipp Kikorov, ora nell’occhio del ciclone dopo il ban ricevuto dalla Lituania. A meno di clamorose novità, saranno sempre loro tre a firmare anche il prossimo brano che Natalia Gordienko porterà in gara quest’anno.

La Moldavia nelle ultime tre partecipazioni all’Eurovision ha raccolto due ottimi risultati (3° posto con i Sunstroke Project nel 2017, miglior risultato di sempre, e 10° posto nel 2018 con i DoReDos) prima di venire eliminata in semifinale nel 2019 a Tel Aviv. Quell’anno a rappresentare il paese c’era Anna Odobescu con “Stay”.