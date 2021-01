Eurovision 2021, Spagna: per Blas Cantó scelta del brano in tv a febbraio

Blas Cantó lascerà ai suoi connazionali la scelta in merito a quale canzone mandare all’Eurovision Song Contest 2021 in rappresentanza della Spagna, dal 18 al 22 maggio in quel dell’Ahoy Arena di Rotterdam, Paesi Bassi.

Il nativo di Ricote (regione di Murcia), classe ’91, sarà infatti il protagonista in una sorta di finale nazionale, che la TVE trasmetterà a febbraio su uno dei propri canali. Il pubblico sarà chiamato a scegliere fra due pezzi, che lo stesso Cantó ha definito come “due diversi lati di me”.

La vera novità, in questa situazione, è che la televisione pubblica spagnola produrrà un evento legato all’Eurovision in proprio, cosa che non accadeva dal 2017 (l’anno delle gigantesche polemiche legate alla vittoria di Manel Navarro).

Secondo quanto riportato dal portale eurovision-spain.com, l’accordo tra lo staff dell’artista, TVE e Warner Music per lo show di selezione è stato raggiunto nel mese di dicembre. Nel corso dei mesi erano emerse quattro canzoni, tutte di generi diversi, che si sono poi ridotte alle due che ascolteremo a febbraio, in data da definire.

Il cantante murciano ha spiegato alla stampa:

E’ stato un processo molto intenso, non ci siamo risparmiati. Da quando è arrivata l’era 2020, ci siamo concentrati molto sul comporre nuove canzoni, nel trovare suoni che non ricordassero la nostra proposta precedente. E, soprattutto, mi sono circondato della gente di cui mi piaceva circondarmi. Ho composto con tantissimi artisti, che mi hanno anche dato un’altra visione.

Blas Cantó, ex voce degli Auryn, avrebbe dovuto rappresentare la Spagna già nel 2020 con “Universo“, ma il concorso è stato cancellato a causa della pandemia di Covid-19. E’ stato immediatamente riconfermato dalla TVE. La Spagna, in quanto Big 5, canterà direttamente nella finale del 22 maggio alle ore 21, e aspetta una vittoria dal 1969, quando le trionfatrici in realtà furono quattro, e un podio dal 1995.