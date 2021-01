Sanremo 2021: Fedez spoilera il brano con la Michielin. Rischio squalifica?

Come se non bastassero tutte le polemiche che si stanno susseguendo in relazione a pubblico al Teatro Ariston e alle conseguenti reazioni di Amadeus, adesso si sta aggiungendo un’ulteriore grana. Questa, però, la fa scoppiare direttamente uno degli artisti in gara, forse il più noto: Fedez.

Il rapper, infatti, durante le prove di “Chiamami per nome“, il pezzo che eseguirà all’Ariston insieme a Francesca Michielin per il ritorno artistico insieme dopo i successi di “Cigno nero” e “Magnifico“, ha postato per errore una storia su Instagram nella quale erano chiaramente udibili alcuni secondi della canzone.

Prontamente rimossi, questi secondi non sono però sfuggiti agli occhi (o per meglio dire, alle orecchie) attenti dei fan, e hanno fatto il giro del web in men che non si dica, tramite Twitter.

La cosa non è sfuggita nemmeno alla Rai, che ha voluto vederci chiaro. Stando a quanto riportato dall’ANSA, sono in corso verifiche da parte della tv di Stato per capire la situazione, con un verdetto che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Va ricordata la parte fondamentale del regolamento: fino all’esatto momento in cui l’artista, o gli artisti, in gara al Festival di Sanremo non esegue la proposta in concorso, quella canzone non può essere in alcun modo rivelata al pubblico.

Come detto, la Rai sta valutando il da farsi. La casistica non è nuova, e trova riscontro, come riporta su Twitter Andrea Conti, in un paio di precedenti.

Il primo risale al 2006, quando Simone Cristicchi doveva presentare tra i Giovani “Che bella gente“, che fu mantenuta in gara. Un po’ diversa la questione legata a Riki, lo scorso anno, perché ci fu di mezzo la questione della cover de “L’edera” di Nilla Pizzi, da realizzare con Ana Mena.

Instagram, però, è un fatto del tutto nuovo per il Festival in questa fattispecie: difficile, a oggi, fare previsioni.

Sarebbero, sempre secondo Conti, in corso febbrili interscambi tra Sony e Rai in merito alla situazione. Non resta che attendere gli sviluppi.