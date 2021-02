Eurovision, la nostra inchiesta: costi e ricavi delle edizioni di Lisbona e Tel Aviv

Attendendo che entri nel vivo la stagione eurovisiva appena iniziata, è l’occasione buona per fare un salto indietro nel recente passato. Eurofestivalnews infatti è riuscita a raccogliere una serie di dati economici relativi alle ultime due edizioni dell’Eurovision, quelle di Lisbona 2018 e Tel Aviv 2019. Contrariamente agli anni passati infatti, non si sono registrate pubblicazioni ufficiali delle istituzioni sui ricavi dall’aver ospitato la rassegna.

Il motivo è semplice: Portogallo e Israele hanno fatto registrare, per motivi diversi ed assolutamente non dipendenti dai costi di organizzazione, un saldo non del tutto positivo. Boom del turismo a Lisbona. Facciamo dunque un riassunto.

PORTOGALLO 2018. L’unico dato ufficiale è quello diffuso da RTP: 23 milioni il costo complessivo della manifestazione, con l’emittente che ha sborsati direttamente 12,6 ricavandone però appena 7 dalla vendita dei biglietti. Il produttore esecutivo dello show ha spiegato come sponsor, vendita dei biglietti ed il contributo della tassa sul turismo istituita dalla Camera di Commercio abbiano coperto l’80% dei costi. Nei quali vanno inclusi anche 200.000 euro investiti per la realizzazione delle cartoline girate in varie location lusitane che hanno fatto conoscere il Portogallo nel mondo.

La ricaduta economica complessiva è stata di circa 25 milioni, con i dati relativi a prenotazioni e pernottamenti (sold out gli hotel di Lisbona) che hanno fatto registrare nel periodo eurovisivo un +37% rispetto alla precedente annata nello stesso lasso di tempo. Sono state, sempre secondo i dati delle agenzie di viaggio online e della Camera di Commercio circa 100.000 le persone che hanno visitato Lisbona in quel periodo, fra i quali 1500 giornalisti e 1500 persone negli staff.

Il dato interessante riguarda i voli: fra il 7 ed il 13 maggio 2018, il 29% delle prenotazioni sono state francesi. Seguono Germania (18%) e Spagna (10%). Triplicato il numero di visitatori dal Brasile, aumenti esponenziali da Finlandia (+281%) e Svezia (+157%), ma si segnala un buon 14% in più dall’Italia. La permanenza media è stata di 6 giorni.

ISRAELE 2019. Non altrettanto bene è andata a Tel Aviv. Israele è stata senz’altro penalizzata dalla distanza ma anche dal fatto che proprio poco prima dell’Eurovision nei cieli israeliani si è combattuto ancora per il mai sopito conflitto con la Palestina. Al fattore insicurezza va aggiunto il fatto che i costi degli alberghi erano esorbitanti, triplicati (in qualche caso anche quadruplicati) rispetto alla media.

Il costo medio di una stanza si aggirava sui 200 euro al giorno, lontano però dai grandi alberghi dove i prezzi salivano tantissimo anche nelle strutture più a buon mercato. Costi esorbitanti anche per i biglietti, dagli 85 ai 400 euro. Si attendevano 18.000 turisti ma ne sono arrivati attorno ai 7000.

Come vi avevamo raccontato però a suo tempo, il vero problema è stato per KAN, la tv israeliana, reperire i soldi per arrivare a coprire i 28,5 milioni di euro complessivi del costo dell’evento (40 compreso il deposito da lasciare in cauzione e che viene poi restituito): l’emittente ha chiesto un prestito di 16,5 milioni che rifonderà in 15 anni.

Tutto questo senza contare, che la superospite Madonna è stata interamente pagata da un munifico milionario canadese.