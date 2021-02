Il Cts approva il protocollo Rai: Sanremo 2021 si farà

Si chiude ufficialmente la telenovela delle ultime settimane. Come era prevedibile, il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo di sicurezza presentato dalla Rai e dunque il Festival di Sanremo 2021 si farà, dal 2 al 6 marzo prossimi. Confermata la mancata presenza degli spettatori in sala, confermate le misure riorganizzative per ridurre al minimo le possibilità di contagio al Teatro Ariston

Quello che vedremo sarà dunque il primo Festival ‘a porte chiuse’ della storia del concorso e saranno stravolti anche molti riti sanremesi, come la passerella ed i collegamenti con i vari programmi tv che non dovrebbero avvenire in presenza.

Enzo Mazza, amministratore delegato della Fimi, l’associazione che riunisce le quattro maggiori etichette, commenta così la decisione:

Le case discografiche, come già previsto dalle linee guida promosse dalle associazioni di settore, adotteranno tutte le misure approvate dal CTS integrando i propri protocolli aziendali. Restano poi da definire le procedure per la città e le aree alberghiere che ci auguriamo Prefetto e Sindaco metteranno a punto a breve.

Dell stesso tenore le dichiarazioni della Pmi, l’associazione che riunisce le maggiori etichette indipendenti: