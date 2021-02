Biglietti Eurovision 2020: rimborsi per i possessori nel mese di febbraio

Con la definizione della modalità di svolgimento dell’Eurovision Song Contest 2021, i broadcast organizzatori della prossima edizione hanno anche preso una decisione riguardante i biglietti acquistati per l’edizione cancellata del 2020. Si procederà con i rimborsi per tutti i possessori durante il mese di febbraio.

Infatti, essendo rimasti sul tavolo solo gli scenari B, C e D che prevedono la presenza ridotta e distanziata del pubblico nel migliore dei casi, il numero dei biglietti disponibili sarà deciso in base alle linee guida del governo olandese.

Il produttore esecutivo dell’evento, Sietse Bakker, ha dichiarato:

Spostando in avanti la decisione riguardo al pubblico, al più tardi a metà aprile, speriamo di poterci aprire responsabilmente per accogliere i fan all’Ahoy per lo show di quest’anno.

Da qui la decisione di procedere immediatamente con il rimborso dei ticket acquistati lo scorso anno e fornire loro successivamente un’opzione per acquistare i biglietti per la nuova edizione.

Tale scelta fa sì che i biglietti per l’Eurovision Song Contest 2021 saranno in vendita solo per coloro che già avevano comprato i ticket per lo scorso anno e che avranno questa opzione di acquisto dopo il rimborso.

A tal proposito vi riportiamo le FAQ aggiuntive pubblicate dall’EBU sul sito ufficiale dell’Eurovision.

Non ho acquistato un biglietto per lo show dello scorso anno. Potrò acquistarne uno in futuro [per l’edizione 2021 n.d.a.]?

Sfortunatamente no. Se potremo permettere la presenza del pubblico in maggio, daremo l’opportunità di acquistare i biglietti solo agli ex-possessori; per la stessa serata per la quale avevano acquistato i biglietti.

Cosa accadrà in merito ai biglietti che ho già comprato?

Riceverete un rimborso completo del totale del vostro ordine. I ticket verranno rimborsati sul conto corrente o sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto. I biglietti saranno cancellati.

Quando riceverò il rimborso?

I vostri biglietti saranno rimborsati dal vostro provider (Paylogic, AVROTROS o TicketSwap) nelle prossime settimane.

Avrò la possibilità di ordinare nuovamente i biglietti?

Se e quando potremo accogliere visitatori durante l’Eurovision Song Contest 2021, e quando avremo più informazioni sul numero degli spettatori che potranno accedere allo show, vi invieremo maggiori dettagli via email. Chiunque abbia acquistato un biglietto online dal sito ufficiale riceveranno un link e una password per la/e stessa/e serata/e per la/e quale/i avevate acquistato i biglietti. Durante questa fase di vendita potrete provare ad acquistare dei nuovi biglietti.

Quando possiamo aspettarci nuove informazioni sull’acquisto di nuovi biglietti?

Prenderemo al più tardi una decisione a metà aprile riguardo la possibilità di avere del pubblico. Se possibile, lo sapremo ancor prima.

Ho già prenotato un biglietto aereo e/o un alloggio. Cosa devo fare?

Possiamo solo consigliare di contattare direttamente coloro con cui avete prenotato. Non siamo coinvolti in prenotazioni di alloggi e/o biglietti aerei.

Ho un’altra domanda, a chi mi rivolgo?

Per ulteriori informazioni riguardo i vostri biglietti e rimborsi contattate la compagnia presso la quale avete acquistato il/i biglietto/i. (Paylogic e Ticketswap)

Per riprogrammare l’acquisto dei biglietti (nel caso abbiate già fatto l’acquisto nel 2020) ricordate le date dell’Eurovision Song Contest 2021: 18, 20 e 22 maggio all’Ahoy Arena di Rotterdam.