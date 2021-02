Eurovision 2021, fra gli ospiti le ex vincitrici Lenny Kuhr e Getty Kaspers

Si comincia a lavorare sul parterre degli ospiti del prossimo Eurovision Song Contest 2021, che andrà in scena dal 18 al 22 maggio prossimo alla Ahoy Arena di Rotterdam nei Paesi Bassi.

Sietse Bakker, supervisore esecutivo dello show per conto della tv olandese ha confermato la presenza di due delle vincitrici del concorso in quota Paesi Bassi, vale a dire Lenny Kuhr che a Madrid nel 1969 si aggiudicò il trofeo – insieme a Regno Unito, Francia e Spagna in quello che rimane l’unico pareggio della storia eurovisiva – con il brano “De Trobadour” e Getty Kaspers, la cantante del gruppo Teach In, trionfatore a Stoccolma nel 1975 col brano “Ding-a-dong“.

Gertrude ‘Getty’ Kaspers, nata in Austria da famiglia olandese, oggi 72 anni, è ancora attiva nella scena schlager e levenslied dei Paesi Bassi. Lo stesso dicasi per Helena ‘Lenny’ Kuhr, che benchè vincitrice sei anni prima è di alcuni anni più giovane della collega (ha 70 anni) e nel 2019 è uscita con un nuovo album.

Le due artiste erano già in cartellone per l’edizione 2020 cancellata per la pandemia, inserite all’interno di un medley di vincitori eurovisivi che comprendeva anche Alexander Rybak, Sandra Kim, Harrington & Mc Gettigan e la nostra Gigliola Cinquetti. I quali però non sono ancora stati confermati.