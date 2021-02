Jendrik Sigwart rappresenterà la Germania all’Eurovision 2021

Sarà Jendrik Sigwart a rappresentare la Germania all’Eurovision Song Contest 2021. Il cantante di Amburgo ha impressionato due giurie in un percorso di selezione interna designato per eleggere il nuovo rappresentante tedesco all’Eurovision.

NDR, l’emittente pubblica tedesca, si è affidata quindi a degli esperti per selezionare il rappresentante all’Eurovision Song Contest 2021 e il successore di Ben Dolic, che avrebbe dovuto rappresentare la Germania lo scorso anno con il brano ‘’Violent Thing’’.

Jendrik è di Amburgo e ha 26 anni. Ha iniziato a suonare pianoforte e violino in giovane età e dopo aver terminato il liceo ha studiato teatro musicale all’Università di Osnabrück. Scrive ormai da anni le sue canzoni, anche per l’ukulele, il suo strumento preferito.

L’Eurovision Song Contest è stato il suo sogno per molto tempo, infatti ha sempre espresso di voler partecipare al contest. Non si aspettava però di poter partecipare con una canzone autoprodotta.

Jendrik ha dichiarato:

Non vedo l’ora di esibirmi per la Germania all’Eurovision Song Contest. Ok, non posso restare serio su questo. Vado davvero all’Eurovision Song Contest! È un sogno diventato realtà!