Sanremo 2021, Giovanna Civitillo al timone del PrimaFestival

Giungono novità sul fronte del ruolo che Giovanna Civitillo, consorte di Amadeus, avrà nella 71° Edizione del Festival di Sanremo. Se l’anno scorso era stata designata come inviata speciale nella trasmissione “La Vita in Diretta” quest’anno condurrà il PrimaFestival, l’anteprima dedicata al Festival di Sanremo insieme a Giovanni Vernia e Valeria Graci, per raccontare con ironia ed eleganza tutto quello che succede dentro e fuori l’Ariston, in attesa che il vero e proprio festival inizi.

La notizia è trapelata dal sito web dedicato alla televisione ed all’intrattenimento Davidemaggio.it, il quale ha spiegato come a volere la showgirl al Primafestival, inizialmente destinata a fare da co-conduttrice in una delle serate del Festival, stato proprio uno degli sponsor di questa edizione.

L’anno scorso i padroni di casa del PrimaFestival sono stati il duo comico Gigi e Ross insieme alla speaker Ema Stockholma, che ha commentato le semifinali dell’Eurovision 2018 e 2019 su Rai Radio2 e poi sempre su Rai Radio2 ha condotto lo speciale “Eurovision, Europe: Shine a light“, oltre ad essere stata nel 2019 la portavoce dell’Italia durante la votazione delle giurie.

Come già precedentemente annunciato, il Comitato Tecnico Scientifico sui protocolli Rai di sicurezza ha dato l’ok al Festival, che per la prima volta sarà completamente senza pubblico. Così Amadeus:

Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica. Con Fiorello ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. La decisione del Cts significa non fermare la musica, significa dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo, che noi stiamo realizzando perché il Festival di Sanremo ci appartiene. E anche in un anno così difficile, è importante che quella festa ci possa essere con le dovute accortezze. Ma la festa deve essere anche nelle case degli italiani, soprattutto la musica.

Il Festival di Sanremo si svolgerà dal 2 al 6 marzo, e il vincitore tra i 26 artisti della kermesse otterrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio a seguito dell’annullata edizione del 2020.