Eurovision 2021: niente selezione in tv per il brano delle serbe Hurricane

La Serbia fa retromarcia sulla selezione nazionale. Secondo quanto informano i media locali, la trasmissione Kec na jedanaest su Televiziji K1 che sarebbe dovuta servire per selezionare il brano per l’Eurovision Song Contest 2021 è stata annullata a causa del Coronavirus. I siti eurovisivi serbi e la tv non lo hanno ancora ufficializzato, ma la decisione è ormai presa.

Una scelta inaspettata considerando che solo un mese e mezzo fa RTS, l’emittente nazionale serba, aveva riconfermato il trio delle Hurricane per l’Eurovision il cui brano doveva essere scelto appunto attraverso un programma televisivo. La selezione del brano dunque rimarrà, ma sarà fatta internamente senza alcuno show, proprio come è avvenuto per la vicina Slovenia.

Le Hurricane, il trio formato da Sanja Vucic, Ivana Nikolic e Ksenia Knezevic, avevano vinto l’anno scorso Beovizija, la selezione nazionale serba, con il punteggio più alto sia della giuria sia del pubblico da casa. Il trio rappresenta una della scelte migliori per la Serbia tenendo presente le numerosissime visualizzazioni su YouTube con brani soprattutto in inglese, a riprova della vocazione internazionale.

Nonostante questo, l’anno scorso ha tentato di scalare l’Europa con Hasta La Vista, un brano in serbo (escluso il titolo e una frase in Spagnolo). Sanja Vucic ha già partecipato all’Eurovision per la Serbia nel 2017 con Goodbye (Shelter), un brano forte sulla violenza sulle donne.

Un’altra delle componenti, Ksenia Knezevic è la figlia di Knez, già in gara per il Montenegro e accompagnò il padre come corista. Non ci resta quindi che aspettare l’annuncio e la pubblicazione del brano che approderà a Rotterdam a stretto giro di posta.