Memoria e Voy a quedarme sono le proposte di Blas Cantó per l’Eurovision 2021. La prima è un uptempo molto orecchiabile mentre la seconda è una potente ballata e saranno presentate entrambe in anteprima domani, mercoledì 10 febbraio alle 18.00.

Da questo momento in poi, gli spettatori potranno votare, da qualunque parte del mondo, la loro opzione preferita, per rappresentare la Spagna al prossimo Eurovision Song Contest.

Il candidato spagnolo eseguirà le canzoni anche al gala di selezione Destino Eurovisión. Questo programma, la cui data sarà annunciata nei prossimi giorni, servirà ad annunciare la canzone più votata dal pubblico e che Blas Cantó eseguirà nella finale di Rotterdam il 22 maggio.

Memoria è una canzone con molta potenza. Ti fa cantare e alzare dalla sedia, un uptempo con molte percussioni e un insieme di voci molto potenti che mira a trasmettere buona energia al pubblico. Voy a quedarme non so nemmeno come definirla, è una canzone incredibile e piena di emozione.

Queste le parole del cantante riguardo le sue due nuove canzoni:

Memoria è stata composta con Steve Daly, Oliver Som e Leroy Sànchez mentre Voy a quedarme insieme allo stesso Sanchez, ma anche a Daniel Ortega ‘Dangelo’ e Dan Hammond che ha prodotto ‘Universo’, il brano con cui il cantante avrebbe dovuto rappresentare la Spagna all’Eurovision 2020.

L’artista ha riconosciuto di non poter optare per nessuna delle due canzoni, pur definendole molto diverse, ma altrettanto potenti.

Le votazioni saranno aperte sul sito web della Rtve, ma si potrà votare anche tramite l’APP Eurovision TVE, oltre che via telefono e SMS. Gli utenti potranno votare online una volta al giorno per ogni dispositivo. Sarà possibile votare poco prima dell’inizio di Destino Eurovisión, in cui Blas Cantó eseguirà dal vivo le sue due proposte.

A termine delle esibizioni, la votazione verrà riaperta per pochi minuti e alla fine del gala si conoscerà la canzone che Blas Cantó porterà all’Eurovision 2021.