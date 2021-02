L’Irlanda conferma la partecipazione al Junior Eurovision Song Contest 2021

Dopo l’assenza del 2020 dovuta alla pandemia da coronavirus l’Irlanda torna in gara al Junior Eurovision Song Contest nel 2021. La notizia è stata comunicata dal broadcaster televisivo TG4, responsabile della partecipazione del paese alla manifestazione.

L’Irlanda è il primo paese di quelli che avevano rinunciato alla partecipazione lo scorso anno ad annunciare il suo ritorno. Al momento, dunque, le nazioni in gara al prossimo JESC 2021 sono 5: Francia (paese ospitante), Russia, Spagna, Paesi Bassi e, appunto, Irlanda.

TG4 ha contemporaneamente aperto un bando per organizzare una finale nazionale televisiva dove verrà selezionato l’act che poi sarà in gara in Francia. La deadline per inviare i brani, interpretati da bambini tra i 9 e 14 anni, è fissata al 19 marzo.

Si tratterebbe un ritorno alle origini per il paese che non ricorreva ad una selezione televisiva dal 2015, anno del suo debutto nella manifestazione. Nonostante la pandemia, la tv irlandese pare intenzionata a portare avanti questo progetto preparando uno show che rispetti pienamente le norme anti-contagio da Coronavirus varate dal governo nazionale.

L’Irlanda oltre ad aver debuttato tardivamente al Junior Eurovision Song Contest (nato nel 2003) ha raccolto anche pochi risultati di prestigio. Il miglior piazzamento è il 10° posto ottenuto da Zena Donnelly con il brano in gaelico “Brice Ar Bhrice” nel 2016. Nel 2019 Anna Kearney con “Banshee” si è classificata dodicesima con 73 punti.

Il Junior Eurovision Song Contest 2021 è in programma nel mese di novembre in Francia, in virtù della vittoria lo scorso anno di Valentina con il brano “J’imagine” scritto dalla rappresentante transalpina al prossimo Eurovision 2021 Barbara Pravi.

Rimane ancora un’incognita la città sede dell’evento, così come l’eventuale partecipazione, e ritorno in gara, dell’Italia.