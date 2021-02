Sanremo 2021, la conferenza stampa. Amadeus: “Speriamo sia Festival di rinascita”

Si è tenuta oggi, in forma particolare visto il periodo di pandemia, la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021, che andrà in scena al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo e che selezionerà il rappresentante dell’Italia al prossimo Eurovision Song Contest (argomento non toccato in quest’occasione).

Stefano Coletta, direttore di Rai1:

Grazie alle regole che Rai ha messo in campo è possibile lavorare mettendo al primo posto la salute di chi collabora al Festival. Lo vivo come un dovere del servizio pubblico nei confronti di chi aspetta che questo rituale collettivo per sentirsi meno solo

Nuovo Festival di Sanremo nella consapevolezza che è particolare perché piomba all’interno di una pagina difficile, ma che vuole arrivare nelle case degli italiani per riempire il disorientamento. Saltarlo avrebbe significato allargare il senso di disorientamento. Voglio dire grazie ad Amadeus per avere preparato cinque serate di uno show che deve tenere conto di quello che stiamo vivendo.

La grande macchina Rai è al lavoro da molti mesi per questa edizione che arriva e che il nostro direttore artistico Amadeus ha definito la 70+1 edizione. Speriamo che questo possa essere il Festival della consapevolezza. Il servizio pubblico deve informare ma anche intrattenere. Questo mio anno di direzione di Rai1 trova compimento con questo Festival di Sanremo, a dimostrazione del fatto che non abbiamo rinunciato all’intrattenimento, cui va il compito di ridurre il senso di solitudine che si accompagna alla pandemia di Covid. Anche le 26 canzoni scelte sono il risultato di quello che abbiamo visto.

Un anno fa a quest’ora eravamo tutti riuniti in sala stampa perché Sanremo si era concluso la sera precedente. Ci eravamo ritrovati a commentare un Festival straordinario, che aveva centrato ogni obiettivo e adunato davanti alla tv abbattendo tutte le differenze. È stato l’ultimo momento di condivisione piena per noi che facciamo questo mestiere. Nessuno avrebbe previsto quello che di lì a pochi giorni avremmo cominciato a vivere.

Così il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri:

Fuori dall’Ariston sarà un Festival in tono minore, ma dentro sarà un grande Festival e ce lo ricorderemo per anni perché spero una situazione del genere possa essere dimenticata il prima possibile.

Amadeus ha poi preso la parola:

Mi piace ricordare quello che è accaduto l’anno scorso. Quello è stato un Sanremo bellissimo. Sono concentrato però dal primo giorno al prossimo. Per carattere tendo a non voltarmi indietro, come nemmeno vedo mai un programma mio del passato. Questo Festival speriamo sia unico nel suo genere, vorremmo che il prossimo anno Sanremo torni alla sua assoluta normalità. Ma dev’essere unico non solo perché in periodo Covid, ma perché può creare uno spettacolo degno dei migliori Festival degli ultimi settant’anni.

Sappiamo che dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo. Speriamo di dare agli italiani un momento di spensieratezza. Abbiamo il dovere di dare loro cinque serate di serenità, con la speranza che sia pur sempre un Festival di una piccola rinascita.

Non possiamo avere il palco esterno, non possiamo avere una nave che secondo me era un’idea fantastica. L’Ariston dev’essere un ruolo di gioia, in cui la musica è al centro del Festival. Tutti coloro che saranno su quel palco diventano fondamentali per regalare questa gioia al pubblico. Voglio che questo Sanremo sia ricordato come punto di rinascita e che ci sia un grande show, al quale tutti stiamo lavorando fortemente perché accada. Ognuno di noi è un tassello fondamentale per la riuscita di questo Festival. Diventa fondamentale poter avere un’unione tra le tre reti, così come la stampa. Lavorerò fino all’ultimo giorno per poter dare ai telespettatori il meglio della musica italiana.

Per me non esiste un Sanremo senza Fiorello, perché lui illumina tutto ciò che ha intorno. Insieme abbiamo due figure fisse. Per la musica Achille Lauro, un vero performer che ci ha regalato un’altra grande esibizione a Sanremo. Abbiamo pensato di averlo con cinque “quadri”. Sta preparando cinque quadri bellissimi, che raccontano tante cose. Ibrahimovic è un personaggio del calcio strepitoso, che è da scoprire, perché è veramente un numero uno e vi accorgerete che è tante cose