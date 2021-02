Ascolta e vota “Memoria” e “Voy a Quedarme”, i due brani di Blas Cantó per l’Eurovision 2021

Blas Cantó scopre le carte e rivela le due canzoni candidate a rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2021. Solo una di queste avrà la meglio e potrà essere proprio il pubblico a decidere quale. Come vi avevamo anticipato ieri, sono “Memoria” e “Voy a Quedarme” i due brani che il cantante spagnolo sottopone – proprio in queste ore – al giudizio popolare.

Scelto internamente dalla televisione spagnola RTVE già lo scorso anno, in cui avrebbe dovuto difendere la bandiera spagnola all’Eurovision con “Universo“, Blas Cantó è stato riconfermato anche per l’edizione 2021 della rassegna. Stavolta, tuttavia, la scelta del brano da portare a Rotterdam il prossimo Maggio non sarà a porte chiuse, ma potrà essere il pubblico sovrano a decidere la canzone migliore per il palco europeo.

Due le canzoni in lizza: “Memoria“, definito un “uptempo con molte percussioni e una grande espressività“, e “Voy a Quedarme“, descritta come una “ballad moderna coinvolgente in cui Blas può dare sfoggio del suo registro vocale“.

E’ possibile votare per il proprio brano preferito una volta al giorno gratuitamente e online (anche dall’Italia!), sul sito della RTVE, nonché sulla app Eurovision TVE, disponibile per Android e iOS. Gli spagnoli potranno inoltre votare via telefono o SMS ai numeri indicati nel sito dedicato alla rassegna.

Nonostante siano già disponibili online sulle principali piattaforme di streaming, la presentazione ufficiale dei brani avverrà nel corso della diretta televisiva Destino Eurovision 2021, durante la quale verrà anche annunciato – dopo la chiusura delle votazioni – il brano scelto per l’Eurovision 2021. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sulla serata di presentazione, di cui non si conosce nemmeno la data.

Classe 1991 ed ex membro degli Auryn, Blas Cantó è conosciuto in Spagna da tempo anche per la fortunata partecipazione in “Tu Cara Me Suena“, la versione spagnola di “Tale e Quale Show”. Con “El No Soy Yo” consacra, nel 2018, il primo successo da solista in lingua spagnola, continuando con altri singoli di interesse come “No volveré (A seguir tus pasos)” e “Si te vas“. Nel 2020 doveva rappresentare la Spagna all’Eurovision col brano “Universo“.