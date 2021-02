Eurovision 2021: c’è l’accordo con Booking.com come partner di viaggio

Nuova partnership per l’Eurovision Song Contest nella sua corsa verso l’edizione della rinascita, all’Ahoy Arena di Rotterdam, dal 18 al 22 maggio 2021. Ci sarà infatti Booking.com al suo fianco, nel ruolo di Official Travel Partner.

Booking.com festeggia nel modo più bello possibile, così, i suoi 25 anni di vita, comprendendo anche quella delle due anime iniziali dell’agenzia di viaggi online, bookings.nl e Bookings Online, fuse in quella attuale dal 2000. Fondata ad Amersfoort, attualmente ha sede ad Amsterdam e Glenn Fogel ne è CEO.

Queste le parole del supervisore dell’Eurovision, Martin Österdahl:

Così invece il vicepresidente senior di Booking.com, Arjan Dijk:

In quanto azienda di orgogliose radici olandesi e con una passione per aiutare le persone a scoprire le meravigliose diversità che il mondo può offrire, siamo assolutamente entusiasti di salire a bordo come Official Travel Partner dell’Eurovision nel 2021.

In un tempo di separazione, frontiere chiuse e restrizione, il tema di quest’anno, Open Up, è più appropriato ai tempi che mai e in perfetta armonia con i nostri valori e la visione ottimistica come un contrassegno per tutti. Siamo felicissimi di aiutare a dare il benvenuto ai fan dell’Eurovision nel nostro Paese natale e nella vibrante città di Rotterdam, sia in presenza che attraverso lo schermo del loro smartphone.

Speriamo di ispirare nuove platee per esplorare più in profondità le spettacolari persone e gli spettacolari luoghi che rendono l’esperienza dell’Eurovision così speciale, non solo durante quella settimana a maggio, ma tutto l’anno.