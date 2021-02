Eurovision 2021: per la Croazia Albina Grcic con “Tick tock”

Si è appena conclusa l’edizione 2021 del Dora, la storica finale nazionale della Croazia che quest’anno torna a designare il rappresentante del Paese all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam (18-20-22 maggio 2021).

Ad aggiudicarsi il voto delle giurie è “Tick tock” di Albina Grcic, con 78 punti, ma anche con un vantaggio molto stretto sulla concorrenza (tra la prima e la sesta c’erano 14 punti). Ed è proprio lei che conquista il pass per Rotterdam, arrivando a quota 198 grazie ai 120 del televoto. Seconda Nina Kraljic con “Rijeka“, terza Mia Negovetic con “She’s like a dream“.

Per la seconda volta si presenta in concorso una canzone con questo titolo: la prima l’aveva portata Mariya Yaremchuk per l’Ucraina nel 2014. Fu resa famosa da quello che Filippo Solibello e Marco Ardemagni, in diretta su Rai4 per il commento delle semifinali, chiamarono “l’uomo criceto”, l’alternativa italiana all’inglese “hamster wheel”.

Di molto recente ingresso nella discografia croata, Albina ha rilasciato già un singolo di discreto successo, “Imuna na strah“, salito fino all’11° posto delle charts nazionali. Ha fatto parte delle selezioni di X Factor Adria prima e di The Voice Hrvatska poi. In quest’ultima occasione, cantando tra le altre “En cambio no“, la versione spagnola di “Invece no” di Laura Pausini, e “Korake ti znam” di Maya Sar (Bosnia-Erzegovina 2012), è arrivata terza. Ha firmato subito dopo un contratto con la Universal.

“Tick tock” è firmata da Max Cinnamon (che ricordiamo alla finale nazionale francese nel 2018), Branimir Mihaljević e Tihana Buklijaš Bakić.

La Croazia, lo scorso anno, avrebbe dovuto essere rappresentata da Damir Kedzo con “Divlji vietre“, ma il concorso è stato cancellato dalla pandemia di Covid-19. Due i quarti posti, con Maja Blagdan nel 1996 e con Doris Dragovic nel 1999. Roko Blazevic, l’ultimo rappresentante nel 2019, è stato eliminato in semifinale con “The dream“.