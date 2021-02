Benny Cristo (Rep. Ceca) all’Eurovision 2021 con il brano “omaga”

Benny Cristo, confermato dal broadcast Ceska Televize, torna nuovamente all’Eurovision Song Contest in rappresentanza della Repubblica Ceca (dopo lo stop dell’edizione 2020) e lo fa con il brano “omaga” (con la “o” minuscola). La canzone, e il suo video ufficiale, sono visibili dalle ore 19 sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision.

Si tratta di un pezzo che mescola dance, elettronica e funk: un uptempo che mira a far ballare il pubblico che assisterà alla performance dell’artista sul palco di Rotterdam. Il brano è stato selezionato da una giuria interna fra tre proposte del cantante ceco-angolano.

Scritta dallo stesso Benny Cristo e prodotta da Filip Vlček, che lo accompagnerà all’Eurovision come backing vocalist, “omaga” (slang per “Oh my God”) ha un testo interamente in lingua inglese fatta eccezione per una frase in ceco.

La canzone descrive il desiderio di ritornare a far breccia nel cuore della persona amata. Tecnicamente invece, il produttore Filip Vlček ha detto del brano:

La nostra collaborazione ha portato Benny in un nuovo territorio vocalmente, ma credo che la sfida abbia davvero dato dei frutti. Lo stile gli si addice molto bene.

Il videoclip è un caleidoscopio di citazioni a film e serie televisive famose: da “I Simpson” a “Shining”, passando da “Lilli e il vagabondo”, “Forrest Gump” e “Rocky”. L’idea, del regista Jan Strach, ha permesso a Benny Cristo di liberare la sua vena attoriale. Il cantante ha infatti anche recitato in un film in patria dal titolo “Backstage” nel 2018.

Lo scorso anno Benny Cristo sarebbe dovuto essere in gara all’Eurovision Song Contest con “Kemama”. Risultato di un mix tra elettropop e pop kamba keniota, fu sottoposta a due revamp in meno di un mese dopo la vittoria della selezione nazionale in febbraio.

L’artista, il cui nome di battesimo è Ben da Silva Cristovao, è nato a Plzen l’8 giugno 1987 da madre ceca e padre angolano. La sua carriera è cominciata nel 2009 con la partecipazione al talent Česko-Slovenská Superstar.

Dall’anno successivo ha pubblicato tre album e diversi singoli di successo: i più recenti sono “Asio” (2016), “Padam” (2018) e “Aleiaio” (2019) in collaborazione con altri nomi noti del panorama musicale locale quali Maria Čirova e The Glowsticks.

La Repubblica Ceca, dopo aver debuttato all’Eurovision nel 2007 (e dopo essersi ritirata dal 2010 al 2014), ha inanellato ottimi risultati negli ultimi due anni con il 6° posto di Mikolas Josef nel 2018 e l’11° dei Lake Malawi nel 2019. Quest’anno sarà in gara nella prima metà della seconda semifinale, il 20 maggio. L’Italia non avrà diritto di voto in quella serata.