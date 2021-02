L’evento Eurovision in Concert rimandato ancora al 2022

Anche quest’anno lo storico Eurovision in Concert, l’evento di Amsterdam che tradizionalmente precede il concorso vero e proprio nel mese di aprile, non avrà luogo. Per la seconda volta di fila non ci si esibirà all’AFAS Live, dove aveva ormai preso casa il concerto-evento.

Questo il comunicato dell’organizzazione:

Sfortunatamente siamo obbligati a posticipare anche l’edizione 2021 di Eurovision in Concert. Il team di Eurovision in Concert ha vagliato tutte le possibilità per organizzare l’evento nel 2021, ma l’attuale situazione legata alla pandemia di Covid-19 non ci permette di metterlo in piedi. Prendete i calendari, perché abbiamo una nuova data per voi! L’Eurovision in Concert 2022 si terrà sabato 9 aprile 2022. I biglietti acquistati per le edizioni 2020 e 2021 rimarranno validi. Ticketmaster spedirà oggi un’email ai possessori dei biglietti con informazioni aggiuntive.

Sono tempi davvero complicati per gli eventi di contorno all’Eurovision: non solo è stato rimandato al 2022 l’appuntamento di Amsterdam (che fino al 2017 si teneva al Melkweg), ma anche a Londra le cose non vanno tanto meglio.

La tradizionale sede del London Eurovision Party, il Cafè de Paris, ha infatti chiuso i battenti, schiacciato dalla pandemia di Covid-19. Si è trattato della fine di uno dei più storici locali londinesi, aperto fin dal 1924 e che aveva resistito anche a un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1941.

Diverse sono state le partecipazioni italiane a questi eventi: ad Amsterdam sono andati Marco Mengoni (2013), Francesca Michielin (2016) e Francesco Gabbani (2017), a Londra Raphael Gualazzi (2011), Michielin e Gabbani. Diodato invece ha fatto parte del pre-party spagnolo in versione casalinga nel 2020, a Eurovision già annullato.

Eventi dello stesso genere si sono tenuti in passato anche a Mosca, a Tel Aviv e a Riga. Il più famoso, però, è rimasto sempre quello olandese, dove si è arrivati anche ad avere 32 artisti su 42 (2018) presenti.

Rimane salda e ferma la posizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà in qualsiasi caso a Rotterdam dal 18 al 22 maggio, con tre piani contingenti ancora vagliati dall’EBU per permetterne il regolare svolgimento in tempo pandemico.