Eurovision 2021: Regno Unito, James Newman annuncia il ritorno

James Newman tornerà a rappresentare il Regno Unito nell’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest, di scena a Rotterdam dal 18 al 22 maggio in quel dell’Ahoy Arena.

A comunicarlo è lo stesso artista britannico, tramite un messaggio rilasciato sui propri social, con particolare riferimento a Twitter. Questo il testo:

Felicissimo di annunciare che rappresenterò il Regno Unito all’ Eurovision Song Contest 2021 , stavolta per davvero! Le cose non sono andate come nei piani lo scorso anno, ma in questo siamo di ritorno (con una nuova canzone!). Tenete occhi e orecchie ben aperti!

Super happy to announce that I'll be representing the UK at the 2021 @Eurovision song contest! (for real this time!)

Things didn't go to plan last year but this year we're back (with a brand new song no less!) keep your eyes and ears peeled 🧡 x#ESC2021 pic.twitter.com/vDqUB2w3Gu

— James Newman (@JamesNewmanUk) February 19, 2021