Sanremo 2021: negativo il secondo tampone di Moreno degli Extraliscio

Tampone molecolare negativo per Moreno, detto “Il Biondo”, degli Extraliscio. Con questa notizia, riportata dall’agenzia Adnkronos, la band in gara al prossimo Festival di Sanremo 2021 può riprendere regolarmente la sua preparazione all’evento.

Moreno Conficconi era risultato positivo ieri al tampone rapido a cui si sono sottoposti tutti gli artisti in gara prima di cominciare le prove generali al Teatro Ariston di Sanremo. Si è trattato dunque di un falso positivo al tampone antigenico.

L’ufficio stampa della band conferma:

Il risultato del tampone molecolare di Moreno Il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo

Nel momento in cui era stata riscontrata la positività del cantante, membro storico dell’Orchestra Casadei, gli altri membri degli Extraliscio e Davide Toffolo (dei Tre Allegri Ragazzi Morti), in gara con il brano “Bianca Luce Nera”, erano stati subito messi in quarantena preventiva come da protocollo.

La negatività permette al gruppo di cominciare regolarmente le prove con l’orchestra e sarà al via del Festival di Sanremo 2021. Secondo il protocollo sanitario approvato dal CTS, tutti i 34 cantanti (26 “Big” e 8 “Nuove Proposte”) saranno sottoposti a tampone ogni 72 ore fino al termine della kermesse.

Se un artista risulterà positivo al tampone durante il Festival, in programma dal 2 al 6 marzo, sarà costretto al ritiro. Molto critico anche il caso in cui la positività al COVID-19 venga accertata nei 10 giorni che precedono il Festival, dunque da lunedì 21 febbraio.

Infatti l’isolamento fiduciario ha fine solo con tampone negativo dopo il decimo giorno dalla positività al virus. A meno di nuovi falsi positivi (come in questa occasione) scatterebbe, secondo il regolamento, l’esclusione dal Festival di Sanremo 2021.