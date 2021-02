Eurovision 2021, la Finlandia punta sul rock dei Blind Channel con “Dark Side”

Sarà la rock band Blind Channel a rappresentare la Finlandia all’Eurovision 2021, in programma il 18, 20 e 22 Maggio prossimi a Rotterdam.

Una vera e propria ‘landslide’ per la loro “Dark Side”, che ha vinto il voto delle giurie internazionali (fra i portavoce anche gli Zibbz, per la Svizzera, Lanberry, l’autrice dei due brani polacchi vincitori allo Junior Eurovision e un componente degli Hatari in Islanda) e stravinto il televoto, staccando alla fine Teflon Brothers X Pandora di quasi 400 punti (551-180).

I rappers, protagonisti delle charts finlandesi e in questa occasione accompagnati dalla cantante svedese Pandora, sono riusciti a lasciarsi alle spalle Aksel, il vincitore dello scorso anno, soltanto quinto, ma sono andati particolarmente male per le giurie internazionali, dalle quali non hanno ricevuto alcun 12. La serata, realizzata senza pubblico e con distanziamento, è stata condotta da Antti Tuisku, uno dei nomi prominenti della musica finlandese, più volte numero 1 in patria ed ha visto come ospiti Erika Vikman, la grande sconfitta dello scorso anno con la hit ‘Cicciolina’ e gli Haloo Helsinki, altro gruppo di grande successo in patria.

Blind Channel arrivano all’Eurovision all’ottavo anno di carriera e dopo tre album di buon successo in patria, consolidando la popolarità delle ‘chitarre distorte’ in tutto il Nord Europa.

Seconda band post-hardcore in gara dopo gli ungheresi AWS, vale ricordare come l’unica vittoria finlandese sia arrivata col glam metal dei Lordi nel 2006 e la loro “Hard rock Hallelujah“.

Ma la Finlandia aveva proposto anche Hanna Pakarinen nel 2007, la band power metal dei Teräsbetoni l’anno seguente e ancora il punk dei Pertti Kurikan Nimipäivät nel 2015.

La Finlandia manca la finale dal 2018 quando Saara Aalto chiuse penultima con la sua “Monsters”. Blind Channel canteranno nella seconda metà della seconda semifinale dell’Eurovision 2021, giovedì 20 maggio (dove l’Italia non voterà).